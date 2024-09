Column: schreeuwen dat het niks wordt met de elektrische auto is flauw

Nieuws

De vraag naar elektrische auto's in Europa en de VS is minder groot dan verwacht. Sceptici lijken hun gelijk te halen, maar alles wijst erop dat de dip tijdelijk is. Is de EV de enige oplossing voor een schone toekomst? Dat zeker niet.



De vraag naar elektrische auto's stokt, dat zal niemand ontgaan zijn die het autonieuws bijhoudt. Maar wat ik jammer vind, is dat veel sceptici nu hun gram halen. 'Zie je wel, ik heb altijd gezegd dat het niks wordt', lees je overal op sociale media, meestal in minder genuanceerde bewoordingen en vaak met meer taalfouten.

Het zit in mensen dat ze liever alles bij het oude laten, omdat ze dan in elk geval weten waar ze aan toe zijn. Elektrische auto's (BEV's) zijn een dankbaar mikpunt van kritiek. En natuurlijk zijn er nadelen: opladen gaat langzamer dan tanken, de actieradius is beperkter, je moet maar net een vrije laadpaal in je straat vinden en de wirwar van pasjes van de verschillende aanbieders is gekmakend. Goedkoop zijn EV's evenmin.



Goedkope EV's druppelen binnen



Allemaal waar. Maar dit is geen blijvend probleem. Ik moet weleens denken aan mannen die laatdunkend doen over vrouwenvoetbal. "Die kunnen er niks van, het is niet om aan te gluren." Daarbij vergeten ze dat mannenvoetbal al tientallen jaren zeer professioneel wordt beoefend. Met topfaciliteiten, belachelijke salarissen en nog belachelijker tattoos en haardrachten. In mijn eigen jeugd was een vrouw die voetbalde nog een zeldzaamheid en zag je nooit een wedstrijd op tv.



Ook EV's voeren een emancipatiestrijd. Nog maar vijf jaar geleden kon alleen Tesla een EV aanbieden met een fatsoenlijke actieradius. En kijk ze nu eens. De Skoda Elroq, een compacte middenklasser, haalt 560 kilometer. Ook de Kia EV3 Long Range tikt de 600 kilometer aan. De inhaalslag van elektrische auto's is spectaculair. Laden gaat steeds sneller, de actieradius neemt toe, en (bepaald niet onbelangrijk) er komen steeds meer kleinere en betaalbare EV's op de markt. De Renault 5 bijvoorbeeld.



Volkswagen laat het liggen



Wat ikzelf interessant vind, is dat de verhoudingen in de autowereld verschuiven. Hyundai en Kia zijn samen met BYD toonaangevend geworden. Een merk als Volkswagen wordt bestraft voor zijn arrogantie en bokst telkens op tegen concurrenten die goedkopere en betere stekkerauto's maken.

Dat het merk zwaar moet saneren en zelfs fabrieken gaat sluiten, is mede het gevolg van totaal verkeerde strategische beslissingen. Te lang werd op diesels vertrouwd, vervolgens ging de overstap naar EV's te gehaast. Dat zorgde voor on-Duitse kwaliteits- en softwareproblemen.



EV-dip is tijdelijk

Zo slecht gaat het ook helemaal niet met de elektrische auto, zeggen de deskundigen van zakenbank Morgan Stanley. De opmars stopt niet, maar gaat hooguit langzamer. De analisten verwachten dat het EV-aandeel tussen 2024 en 2026 langzaam stijgt van 14 procent naar 17 procent. In 2030 is dat opgelopen tot 32 procent.

De EV-dip is dus tijdelijk, dat kan niet anders. Tegelijk geloof ik dat de elektrische auto niet de enige oplossing is voor toekomstige mobiliteit; wie weet komt de waterstof-verbrandingsmotor wel van de grond en worden synthetische brandstoffen makkelijker en goedkoper te produceren dan nu. De plug-in hybride is voorlopig geen tussendoortje, maar een aantrekkelijke mix van benzine en elektrisch die steeds populairder wordt.

Legio alternatieven, dus. Maar bij het eerste zuchtje EV-tegenwind vanaf de zijlijn voldaan 'zie je wel, dit wordt niks' roepen, is voorbarig én flauw.