Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een elektrische stationwagon van Volvo ineens niet ver weg meer lijkt en Volkswagen voor het eerst in 87 jaar een fabriek in Duitsland dreigt te sluiten. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.



+ Top – Komt er een elektrische stationwagon van Volvo?

Volvo werkt aan een elektrische sedan, ES90. In Göteborg kregen we de eerste teaserbeelden te zien. En omdat vrijwel alle Volvo-sedans ook een stationwagon-broer krijgen, zou het zomaar kunnen dat er een elektrische stationwagon op basis van de ES90 komt. Een Volvo EV90 dus. Fingers crossed.

+ Top – Trucje van Toyota verlengt levensduur EV-batterijen

Een simpel trucje kan de levensduur van batterijen van elektrische auto's met maar liefst 70 procent kan verlengen. De sleutel ligt bij het productieproces van de accupakketten.

+ Top – Subsidiepot tweedehands EV's weer bijgevuld



Halverwege juli was de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s helemaal leeg. Daarmee leek de kous af, maar er is verrassend genoeg toch extra geld beschikbaar gesteld. Meer dan 10.000 kopers van een tweedehands elektrische auto kunnen profiteren van het douceurtje.



- Flop – Volkswagen sluit misschien fabriek in Duitsland

Onrust bij de Volkswagen Groep: er moeten miljarden worden bezuinigd. Voor het eerst in zijn 87-jarige geschiedenis lijkt het erop dat een van de VW-fabrieken in Duitsland gaat sluiten. Daarmee staan duizenden banen op de tocht. Er is kritiek op het management: Volkswagen had eerder met hybrides en betaalbare elektrische auto's moeten komen.



- Flop – Ford werkt misschien aan advertenties in de auto



Het klinkt een beetje eng: je rijdt in je auto en krijgt een advertentie te horen, op basis van het gesprek dat je net met je bijrijder voerde. Toch heeft Ford een patent aangevraagd om op maat gemaakte advertenties in de auto af te spelen.

- Flop – Nederland laat één merk als een baksteen vallen

De autoverkopen van augustus 2024 waren niet denderend, het gaat minder goed dan vorig jaar. Ook over heel 2024 houden de verkopen niet over. Veel merken hebben het lastig, maar er is één merk in het bijzonder die het bijzonder lastig heeft. Sterker nog, ze zijn op weg om het slechtste jaar ooit te noteren in ons land. Was het nog maar 1986, zullen ze daar wel denken …