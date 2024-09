Raar en ook een beetje eng: Ford werkt aan advertenties in de auto

Nieuws

Het klinkt een beetje eng: je rijdt in je auto en krijgt een advertentie te horen, op basis van het gesprek dat je net met je bijrijder voerde. Toch heeft Ford een patent aangevraagd om op maat gemaakte advertenties in de auto af te spelen.



Je kent het wel: je hebt een hotel in Parijs geboekt en nog dagen word je overspoeld met aanbiedingen. Zo werken zoekmachines: op basis van je zoekgedrag krijg je advertenties voorgeschoteld die goed bij je passen. Ford ziet daar wel wat in: wat als je ook in de auto persoonlijke advertenties kunt aanbieden?



Advertenties in je auto



Het patent van Ford behelst een systeem dat gesproken advertenties of video's toont. Welke dat zijn, hangt af van je snelheid, de locatie en van gesprekken die in de auto worden gevoerd. Volgens motor1.com worden die gesprekken zelfs afgeluisterd, zodat de advertenties daar weer op kunnen worden aangepast. Zit je alleen in de auto en is het stil, dan hoor je gesproken advertenties via de speakers van de geluidsinstallatie. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder, worden minder of juist meer advertenties getoond.



Korting op je Ford dankzij advertenties?



Wees gerust. Het gaat alleen nog om een patent, Ford heeft geen concrete plannen om je in zijn nieuwste modellen te overspoelen met reclames.

Het is ook niet duidelijk wat het idee van Ford is achter dit patent. Geld verdienen speelt ongetwijfeld een grote rol, maar hoe krijg je Ford-rijders zover dat ze braaf meedoen? Wij stellen voor dat je korting krijgt op je volgende onderhoudsbeurt, of dat het private lease-bedrag omlaag gaat. En hoe grappig zou het zijn als een ander automerk advertenties inkoopt?