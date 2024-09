Subsidiepot voor tweedehands EV’s weer gevuld: zoveel mensen kunnen profiteren

Nieuws

Halverwege juli was de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s helemaal leeg. Daarmee leek de kous af, maar er is verrassend genoeg toch extra geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen nog duizenden mensen profiteren van het duwtje in de rug.

Anderhalve maand geleden schreven we dat de subsidiepot voor de aankoop van tweedehands elektrische auto's helemaal leeg was. Voor dit laatste jaar van de SEPP-subsidie had de overheid 29,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aankoop van tweedehands EV’s.

Dit douceurtje bedroeg nog altijd 2000 euro, waarmee er genoeg in de pot zat voor 14.700 kopers. Met 9 januari als startdatum en 17 juli als einddatum, was het bedrag in 190 dagen opgesoupeerd.

Extra budget SEPP

Vermoedelijk vond de overheid dit een beetje te snel, want er is extra budget vrijgemaakt om de pot weer te vullen. Het gaat om een extra bedrag van 23,1 miljoen euro. Een simpele rekensom leert dat er dus nog 11.550 consumenten een tweedehands EV met subsidie kunnen aanschaffen of private leasen.

SEPP nieuwe EV

De pot voor nieuwe EV’s is nog altijd niet leeg. Van de 58 miljoen euro die begin dit jaar beschikbaar is gesteld, is op het moment van schrijven 35,68 miljoen verleend. Dat betekent dat er nog 22,32 miljoen overblijft, ruim 38 procent van het totaal. Er kunnen dus nog 7566 mensen aanspraak maken op de overheidssteun van 2950 euro.

Verder verandert er niet aan de plannen van de overheid: 2024 is nog altijd het laatste jaar van de SEPP-subsidie. Als je een nieuwe of gebruikte EV overweegt aan te schaffen, is het dus voordelig om nog dit jaar toe te slaan.

Hoe werkt de EV-subsidie tweedehands auto's ook alweer?

Om gebruik te kunnen maken van de subsidie, moet jouw gebruikte EV aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is dat de auto nieuwe niet meer dan 45.000 euro mag hebben gekost. Er is een zo'n duizend euro speling, want de overheid kijkt naar de fiscale waarde. Dat is de consumentenprijs zonder de afleverkosten (meestal ongeveer 1000 euro). In de prijslijst van elke elektrische auto staat de fiscale waarde duidelijk vermeld.

De overheid steunt niet alleen de verkoop van elektrische auto’s. Je kunt als particulier ook een auto leasen en aanspraak maken op de subsidie. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald, over een periode van 48 maanden. Heb jij een langer contract? Bijvoorbeeld van 60 of 72 maanden, dan krijg je de laatste 12 of 24 maanden niets meer.