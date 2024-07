Er is nog subsidie voor 269 tweedehands elektrische auto’s

Nieuws

Als je een tweedehandse elektrische auto’s wilt kopen en daarbij 2000 euro aan SEPP-subsidie denkt op te strijken, dan moet je er snel bij zijn. De subsidiepot is bijna leeg.

Op het moment van schrijven zit er nog 538.173 euro in de subsidiepot. Aangezien de hoogte van de subsidie per aanvraag 2000 euro bedraagt, kunnen nog 269 autokopers een financieel duwtje in de rug krijgen.

Je hebt nog 1, 2 of 3 dagen de tijd



Hoeveel tijd heb je nog om de knoop door te hakken en een subsidie-aanvraag in te dienen? Met de kennis dat het totale budget van 29.400.000 euro genoeg is om 14.700 auto’s te sponsoren en de eerste 14.431 aanvragen werden ingediend in 197 dagen tijd, zou je nog ruim 3 dagen de tijd hebben.

Maar aangezien de bodem in zicht komt en we verwachten dat autokopers en -privateleasers zich gaan haasten, denken we dat je vandaag en misschien morgen nog hebt. Kortom, doorpakken.

Als je een nieuwe EV overweegt, hoef je geen haast te maken. Het totale subsidiebudget is groter (58 miljoen) en daarvan is nog maar de helft verleend.



Hoe werkt de EV-subsidie ook alweer?

Om gebruik te kunnen maken van de subsidie, moet jouw gebruikte EV aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is dat de auto niet meer dan 45.000 euro mag kosten. Er is een kleine duizend euro speling, want de overheid kijkt naar de fiscale waarde, dat is de consumentenprijs zonder de afleverkosten (van ongeveer 1000 euro). In de prijslijst van elke elektrische auto staat de fiscale waarde duidelijk vermeld.

De overheid steunt niet alleen de verkoop van elektrische auto’s. Je kunt als particulier ook een auto leasen en aanspraak maken op de subsidie. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald, voor een periode van 48 maanden. Heb jij een langer contract van 60 maanden, dan krijg je de laatste 12 maanden niets.

