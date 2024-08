Deze automerken hangt een torenhoge CO2-boete boven het hoofd

Nieuws

In 2025 moeten de autofabrikanten aan strenge CO2-eisen voldoen voor hun wagenpark. Bij Volvo maken ze zich geen zorgen en ook Toyota gaat het waarschijnlijk redden. Maar bij andere merken breekt het angstzweet uit.

Eigenlijk hoor je er heel weinig over, terwijl het voor bijna alle autofabrikanten een hoofdpijndossier is. De Europese Unie stelt eisen aan de gemiddelde CO2-uitstoot van automerken. Als de uitstoot te hoog is, krijgen ze een torenhoge boete.

We overdrijven niet over die hoofdpijn, want vrijwel geen automerk voldoet aan de eisen. Dat betekent dat Brussel (potentieel) torenhoge boetes gaat uitdelen. We kunnen zelfs niet schrijven over het braafste jongetje van de klas, want er is maar één brave jongen. En dat is Geely, het concern van Volvo en Polestar. Zij krijgen geen aanmaning uit Brussel, maar een sticker op van de eurocommissaris.

Volvo verkoopt relatief veel elektrische auto’s en Polestar is zelfs volledig elektrisch. Vooruit, ook Tesla voldoet aan de eisen, maar dit merk bouwt alleen EV’s.



CO2-eisen autofabrikanten 2025

In 2025 mag de gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuwe auto's die in de EU verkocht worden maximaal 93,6 gram zijn. Let wel: van alle auto’s, ongeacht het merk. Ter vergelijking, de limiet was in 2021 nog 116 gram per kilometer.

Elke autofabrikant heeft zijn eigen doel, afhankelijk van het gemiddelde gewicht van hun voertuigen. Dit betekent dat merken zoals Mercedes en BMW, die vooral grote SUV's verkopen, uitdagender doelen hebben dan merken die vooral kleinere auto's met lagere uitstoot verkopen, zoals Dacia of Citroën.

CO2-boete 2025

Als een merk zijn doel niet haalt, krijgt het een boete van 95 euro per verkochte auto, per gram dat ze boven hun limiet zitten. Dat kan de EU best wat geld opleveren. In 2021 hebben autofabrikanten samen 550 miljoen aan boetes betaald voor het niet halen van de doelen.



Deze merken zitten in de problemen

Sommige merken zitten in de gevarenzone, maar komen waarschijnlijk wel onder een boete uit. Toyota verkoopt weinig volledig elektrische auto's, maar veel hybrides met lage uitstoot. De Japanners zitten dicht bij de doelen voor 2025.

Ford en de Volkswagen Groep liggen verder achter op de eisen vanuit Brussel. De reactie van de autofabrikanten laat zich raden. Omdat ze falen, vinden ze plotseling dat de eisen te streng zijn. Volkswagen-CEO Oliver Blume zei eerder dit jaar dat de EU de CO2-doelen zou moeten aanpassen, omdat de belangstelling voor elektrische modellen inzakt.



Ook andere spijbelaars klagen wat af. BMW-CEO Oliver Zipse en Renault-baas Luca de Meo hebben opgeroepen om de doelen te herzien, de laatste zelfs in een open brief. In onderstaande grafiek zie je hoe de merken ervoor staan (bron: Automotive News Europe).



Hoe kom je onder de boete uit?

Elektrische auto's zetten de meeste zoden aan de dijk, maar het aandeel van EV's neemt af in Europa (van 13,8 procent in 2023 naar 13,3 procent in 2024). Plug-in hybrides doen ook leuk mee, maar daarvoor worden de uitstooteisen aangepast. Er wordt meer gekeken naar het aantal kilometers dat PHEV's daadwerkelijk elektrisch rijden. Tot slot is de 'gewone' hybride een aardige manier, daarover moeten Blume en De Meo maar eens gaan praten met Toyota.