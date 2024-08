Waarom is benzine plotseling zo goedkoop?

Nieuws

Oké, 'goedkoop' is een relatief begrip. Maar op steeds meer plekken is het weer mogelijk om te tanken voor minder dan 2 euro per liter. Hoe kan het dat de benzineprijs de afgelopen tijd zo is gedaald?

Om te zien hoe benzineprijzen zich ontwikkelen, wordt gekeken naar de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA). Volgens United Consumers staat die momenteel op 2,138 per liter benzine. We hebben het dan over Euro95 of E10. Dat is meer dan de adviesprijs van 2,05 euro waarmee 2024 begon, maar wel het laagste punt sinds februari.

Sinds april zijn de brandstofprijzen langzaam maar zeker gedaald. Dat geldt ook voor de adviesprijs van diesel, die met 1,841 euro per liter momenteel op het laagste niveau van 2024 tot nu toe staat.

Olieprijzen verrassend constant

Die relatief lage brandstofprijzen zijn opvallend. Ze zijn namelijk sterk gelinkt aan de olieprijzen. En die zijn op hun beurt afhankelijk van de politieke situatie in de wereld. En met de huidige spanningen in zowel het Midden-Oosten als in Oekraïne en Rusland, zou het in theorie logisch zijn dat de olieprijzen flink stijgen. Zeker wanneer je bedenkt dat landen als Saoedi-Arabië en Rusland tot de grootste olieproducenten ter wereld behoren.

Het tegendeel blijkt echter waar: de olieprijzen zijn momenteel verrassend constant. Een vat Brentolie, dat wordt gezien als de benchmark voor aardolie, kost momenteel rond de 77 dollar. Die prijs is de afgelopen tijd stabiel.

Zomer 2022 toppunt

Ter illustratie: in de zomer van 2022 kostte een vat Brentolie op zijn hoogtepunt nog ongeveer 120 dollar per vat. Dat merkten we destijds ook flink aan de pomp: op het toppunt lag de gemiddelde landelijke adviesprijs op 2,50 euro per liter benzine.

Gewenning of toch voorraad?

Waarom de olieprijzen constant blijven, is moeilijk te zeggen. Een mogelijke uitleg is dat men gewend raakt aan de geopolitieke spanningen en dat dit daarom minder effect heeft op de olieprijzen. Ook valt het niet uit te sluiten dat de stabiele olieprijs is te danken aan de voorraden die zijn opgebouwd.