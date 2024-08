Met deze 5 zomerse auto's zou je willen dat er voor elke dag een hitteprotocol geldt

Nieuws

De zomer lonkt! Zon, zee en strand. Maar welke auto past hier het best bij? We hebben de zomer in onze bol en zetten 5 opmerkelijke zon-zee-en-strandauto’s op een rij.

1: Citroën Mehari (1968)

Je hebt niet veel nodig om gelukkig te zijn. De Citroën Mehari is hier het bewijs van. Een geribbelde carrosserie van 11 hoekige panelen, vier wielen en een stuur zijn al voldoende. Oh ja, en een onweerstaanbare Franse flair. Geboren als een rebels broertje van de Eend en de Dyane, ontwikkelde Citroën de Mehari om strand en zee te trotseren. Zee? Jawel, de carrosserie was van kunststof, dus die kon niet roesten.

De Mehari was in de jaren 60 revolutionair. Onder de motorkap ging het er minder vernieuwend aan toe; hier lag een tweecilinder te snorren, met maximaal 32 pk. Een deel van de vloer achterin was op te klappen, zodat er plek was voor vier inzittenden. Voor een dergelijk gekke auto was de Mehari een succes. Hij bleef tot 1987 in productie, er zijn 144.953 exemplaren gemaakt.

2: Fiat 500 Jolly (1958)

Het koosnaampje van de Fiat 500 Jolly was 'Spiaggina', van het Italiaanse woord voor strand (spiaggia). Het open wagentje met rieten stoelen en zonder portieren is bedacht door carrosseriebouwer Ghia, in opdracht van Fiat-baas Giovanni Agnelli. Naar verluidt had hij geen zin om van zijn aangemeerde jacht he-le-maal naar de dichtstbijzijnde bar te lopen om hier te genieten van een glaasje prosecco.

Agnelli liet zich graag vervoeren, maar wel in iets wat gemakkelijk door zijn personeel aan dek van zijn jacht kon worden gehesen. Dat werd dus de 500 Jolly. Het dak had plaatsgemaakt voor een luifel op stokjes. Fiat besloot het strandwagentje in productie te nemen, zij het beperkt. Het werd vooral een speeltje voor de allerrijksten. Tegenwoordig moet je voor een gebruikt exemplaar zomaar 40 mille neertellen.

Op de foto zie je trouwens de net zo leuke Spiaggina '58' uit 2018 die door Fiat in het gelimiteerde aantal van 1958 stuks gebouwd werd, ter ere van het 60-jarig bestaan van het origineel.

3: Mini Moke (1964)

De Mini Moke was in eerste instantie helemaal niet bedoeld als strandauto, maar als militair voertuig. Maar het Britse leger schoot nog net niet in de lach. Daar gaan we de oorlog niet mee winnen, was de reactie, wijzend op de geringe bodemvrijheid en het ontbreken van 4x4-aandrijving. De nouveau riche was duidelijk enthousiaster over het ontwerp en zag zichzelf al rijden over de boulevard van mondaine badplaatsen als Cannes en Nice.

Uiteindelijk bleef de Mini Moke bijna 30 jaar in productie en zijn er ongeveer 50.000 exemplaren gebouwd! Sterker nog: als elektrische Moke is hij zelfs nog online te koop. Daarmee kun je zonder op te laden zo'n 145 kilometer langs het strand rijden. Mogen we een suggestie doen voor de carrosseriekleur Sunlight Yellow?

4: Renault Sport Spider (1995)

Nee, je hebt geen zonnesteek opgelopen, de gele sportwagen die je hier ziet, is een Renault. Het merk was in de jaren negentig in een gekke bui en kwam met de Sport Spider op de proppen. Bijzonder waren het aluminium chassis en de kunststof carrosserie. Maar ook dat een voorruit ontbreekt, was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Dat vonden meer mensen en dus kreeg de Spider later alsnog een voorruit om de verkoopaantallen op te krikken.

De 2,0-liter motor achter de voorstoelen kwam rechtstreeks uit de Clio Williams en leverde 150 pk. Niet heel veel, maar bedenkt dat de auto net 900 kg woog en dus sprintte je alsnog in nog geen 7 seconden van 0 naar 100 km/h. Hoe gaaf de Sport Spider ook is, een succes is het nooit geworden. Van de beoogde 2000 stuks werden er 1636 gerealiseerd.

5: Volkswagen Buggy (2025?)

Oké, we spelen een beetje vals. Want de hier afgebeelde Volkswagen Buggy is niet te koop. Tenminste, nog niet. Als we nou allemaal besluiten dat we geen SUV's meer willen, maar een minder praktische strandauto zonder portieren en een dak, neemt Volkswagen hem vast alsnog in productie. Hij is nota bene elektrisch! Dus geen meeuw die uit de lucht valt omdat jij zo nodig een portie CO2 de schone strandlucht in moet blazen.

De zomerse Volkswagen is geïnspireerd op de woestijnbuggies die in de jaren 60 en 70 in Amerika niet aan te slepen waren. De actieradius bedraagt 250 kilometer, genoeg voor een ritje langs het strand van Noordwijk naar Den Helder en weer terug. Het interieur is waterproof, dus er is niks aan de hand als je een stukje door de branding rijdt.

Benieuwd naar de volledige top 10 zon-zee-en-strandauto's? Je vindt hem in de extra dikke Auto Review 07/2024!