Alcoholtest Frankrijk: is het in 2024 verplicht in je auto?

Goed voorbereid op vakantie gaan betekent vooraf je huiswerk doen: Wat is verplicht in de auto in Frankrijk? Veel vakantiegangers denken meteen aan de alcoholtester, maar een alcoholtest Frankrijk is in 2024 geen must.

Alcoholtester in Frankrijk: niet verplicht

In Frankrijk is het niet langer verplicht om een alcoholtest in de auto te hebben. Dit gold eerder sinds 2012, maar de verplichting werd uiteindelijk niet gehandhaafd en is vanaf 22 mei 2020 officieel afgeschaft.

Voor bepaalde professionele voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens, kan het echter verplicht zijn om een anti-démarrage éthylotest (EAD) te hebben. Dit is een apparaat dat voorkomt dat het voertuig start als de bestuurder een te hoog alcoholpromillage heeft​.

Alcoholtester kopen

Aangezien de kans groot is dat je na het uitspreken van het woord déjeuner meteen een glas wijn in je handen gedrukt krijgt, is het nog steeds aan te raden om een alcoholtester in de auto te hebben. Dan kun je, voor je eigen gemoedsrust, controleren of je wel mag autorijden. Een blaastest langs de weg wordt, net als in Nederland, afgenomen met alcoholtesters van de politie.

Wat is er wél verplicht in de auto in Frankrijk?

Deze items zijn wél verplicht in je auto als je door Frankrijk rijdt:

- Veiligheidsvesten (Gilet de sécurité)

Moet binnen handbereik zijn van de bestuurder en passagiers, om te dragen bij pech of een ongeval.

- Gevarendriehoek (Triangle de pré-signalisation)

Te plaatsen op de weg bij pech of een ongeval om andere weggebruikers te waarschuwen.

- Reservewiel (Roue de secours) en gereedschap

Een reservewiel of een reparatieset moet aanwezig zijn, samen met het benodigde gereedschap om een wiel te verwisselen.

- Documenten: rijbewijs, kentekenbewijs en verzekeringsbewijs

Het rijbewijs, kentekenbewijs en verzekeringsbewijs moeten getoond kunnen worden bij een controle.

- Milieusticker (Vignette écologique)



Een heleboel Franse steden kennen milieuzones. Voorkom boetes en schaf bijtijds een milieusticker Frankrijk aan.

Zwarte zaterdag 2024

Traditioneel gezien worden de laatste zaterdag van juli en de eerste zaterdag van augustus aangemerkt als de drukste dagen. Ook dit jaar zal dat het geval zijn. Zwarte zaterdag 2024 is dan ook zaterdag 27 juli en zaterdag 3 augustus. Dit zijn de dagen waarop de meeste mensen op reis gaan naar hun vakantiebestemming.

