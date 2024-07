Vergeet Duitsland en Frankrijk, dit kleine Europese land wordt grote speler in autowereld

Nieuws

Ken je het merk Zastava nog? Op de plek waar ooit deze oude Joegoslavische rammelbakken van de band liepen, staat nu een van de modernste autofabrieken van Europa. Stellantis gaat in Servië de Fiat Panda bouwen, maar het land heeft meer troefkaarten om heel belangrijk te worden in de autowereld.



Als Fiat met een nieuwe Panda komt, zijn de verwachtingen altijd hooggespannen. Ook nu is dat weer het geval. De Panda komt als volledig elektrische auto, maar ook met een benzinemotor. Hij wordt niet in Italië gebouwd, maar in Servië. En dat is best bijzonder.



Fiat bouwde de niet succesvolle 500L al op de puinhopen van de oude Zastava-fabrieken, maar toen deze auto uit productie ging, werd er flink geïnvesteerd in een gloednieuwe fabriek. Twee jaar lag de productie in de stad Kragujevac stil, maar nu is de fabriek af. De heropening was zo belangrijk dat ook CEO Carlos Tavares een kijkje kwam nemen. Vanaf oktober moet de fabriek op volle toeren draaien om de elektrische Fiat Panda in elkaar te schroeven. De kans is groot dat ook de Panda Ibrid (hybride) hier gebouwd wordt.



Batterijen elektrische auto uit Servië



De nieuwe Panda-fabriek is niet eens het belangrijkste nieuws, Servië heeft veel ambitieuzere plannen. Het land wil een belangrijke speler worden bij de overgang naar elektrische auto's. In de Servische grond zitten namelijk grondstoffen waarmee batterijen kunnen worden geproduceerd.

En daar gaat Servië werk van maken; op dit moment wordt gewerkt aan de grootste lithium-mijn van Europa. Hij zou goed zijn voor een jaarlijkse lithiumproductie van 58.000 ton, genoeg voor ongeveer 1,1 miljoen elektrische voertuigen. Let wel: dat is zo'n 17 procent van de Europese markt. De Europese afhankelijkheid van China voor batterijen wordt daarmee een stuk kleiner.



Ook Mercedes naar Servië



Niet alleen Stellantis heeft bovenmatige interesse in de nieuwe mijn, ook Mercedes-baas Ola Kallänius was er als de kippen bij. Als de mijn operationeel is, acht hij de kans groot dat Mercedes in Servië batterijen gaat produceren. Daarmee staat het land in één klap op de kaart als belangrijk autoland. Wie had dat gedacht in het voormalige hart van Zastava.