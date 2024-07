Nieuws

Wie denkt dat de invasie van Chinese automerken wel overwaait, moet zichzelf achter de oren krabben. In 2030 is meer dan een derde van de auto's die wereldwijd nieuw verkocht worden van een Chinees merk, voorspelt een internationaal adviesbureau.



Nog dit jaar (2024) stijgt het aandeel van Chinese automerken al naar 21 procent, is te lezen op Forbes.com. In 2030 bedraagt dit minimaal 33 procent. Verder durft adviesbureau AlixPartners nog niet te kijken, maar dit percentage zal eerder toe- dan afnemen, verwachten wij.

Tenzij andere, niet-Chinese automerken hun manier van ontwikkelen en produceren drastisch omgooien. "Er is geen tijd meer om aan te modderen. En je komt er niet door alleen dingen sneller te doen", zegt het adviesbureau.

Chinese automerken profiteren momenteel van een kostenvoordeel van 35 procent in vergelijking met andere, al langer bestaande autofabrikanten. De loonkosten in China zijn aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in Europa. Verder is het proces van ontwerp tot productie en verkoop vele malen korter en efficiënter, inclusief toeleveranciers.



Chinese automerken doen alles goedkoper en sneller



Dat Chinese automerken minder kosten hebben, is opmerkelijk. Het adviesbureau zegt namelijk dat auto's met een verbrandingsmotor juist een groot kostenvoordeel hebben in vergelijking met EV's. De materiaalkosten van die laatste groep liggen tot maar liefst 85 procent hoger. Al zullen de komende jaren de kosten van grondstoffen dalen. De voorspelling is dan ook dat batterijen een stuk voordeliger worden.

Europese automerken zitten uiteraard niet stil. Zo heeft zowel Volkswagen als Renault al aangegeven de ontwikkelingstijd van hun nieuwe modellen te willen verlagen naar drie of twee jaar. Maar de Chinese automerken gaan hier nog onder zitten en werken naar een ontwikkelingstijd van twee jaar of nog korter.



'Chinese automerken zijn meedogenloos'

AlixPartners zegt dat automerken uit China 'meedogenloos' zijn als het aankomt op kostenbesparing, ook wat betreft hun toekomstige fabrieken in Europa. BYD heeft al aangekondigd dat het een autofabriek in Hongarije gaat bouwen. Het merk heeft hier al een productiefaciliteit voor elektrische bussen.

Verder hebben Chinese automerken een aanzienlijke voorsprong met elektrische en hybride voertuigen, al is ook Toyota op dat onderdeel sterk. Daarbij zijn merken uit China meer gefocust op functies die klanten daadwerkelijk kunnen ervaren, zoals design en infotainment.



Onheilspellende woorden



"Autofabrikanten die niet meebewegen en op dezelfde manier blijven werken als nu, staat een onaangename verrassing te wachten en zijn hard op weg om overbodig te worden", zijn de onheilspellende woorden van Andrew Bergman, de man die bij AlixPartners alles van de auto-industrie weet.

Denk nu niet dat in 2023 elke derde auto die je in Nederland ziet van een Chinees automerk is. Een groot deel zal een eigenaar in China vinden. De Chinese markt groeit veel sterker dan de Europese en Amerikaanse markt.

Europeanen zijn honkvast

Tot slot, we zeiden het al: de Europese merken leunen niet achterover. Volkswagen werkt al samen met Xpeng en heeft de ID.2 bijna klaar, de nieuwe Renault 5 vinden we veel leuker dan alle compacte EV's van China bij elkaar en voorlopig vind je een van de grootste ranges van een EV niet bij een merk uit China, maar bij Mercedes, het oudste automerk ter wereld.



Daarbij zijn we in Europa nogal honkvast; twee van de populairste elektrische auto's van nu zijn van Volvo. Al wordt een daarvan nog wel alleen in China gebouwd ...