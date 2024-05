Porsche 911 facelift (2024): geen stekker, wel hybride, nog geen prijzen bekend

Nieuws

Liefhebbers hoeven niet bang te zijn dat het design van de gefacelifte Porsche 911 radicaal anders wordt. Maar ze moeten zich wel voorbereiden op een drastische technische wijziging: hij is er nu als hybride, met twee elektromotoren.



Aan het einde van de zomer komt de gefacelifte Porsche 911 (officieel generatie 992.2) op de markt. Dat gaat traditioneel stapsgewijs: eerst de Carrera, Carrera GTS (coupé en Cabrio) en Targa. Later volgen de Turbo, Turbo S en GT3.



Porsche 911 GTS T: hybride aandrijflijn



Het belangrijkste nieuws is de komst van de hybride 911, de GTS T (misschien houden ze van soaps bij Porsche). Het is de opvolger van de GTS. De GTS T-Hybrid heeft twee elektromotoren, die hem nog een beetje sneller maken; de nieuwe GTS accelereert in 3,0 seconden van 0 naar 100 km/h en bereikt een top van 312 km/h. Dat is één hele kilometer meer dan de oude GTS, die voor de sprint naar 100 km/h bovendien 'liefst' 3,4 seconden nodig had.

De elektrische turbo is nieuw en tussen de compressor en het turbinewiel werd een elektromotor geplaatst. Hierdoor wordt direct turbodruk opgebouwd. De elektromotor in de turbo werkt ook als generator en levert maximaal 15 pk aan elektrische energie die door de uitlaatgassen wordt aangejaagd.

De tweede elektromotor is in de achttraps automaat met dubbele koppeling (PDK) geplaatst. Deze ondersteunt de boxermotor al vanaf stationair toerental met een koppel van maximaal 150 Nm en levert een vermogen tot 55 pk.



Grotere boxermotor voor GTS



De boxermotor zelf werd ook flink aangepakt; zo is zijn cilinderinhoud vergroot van 2981 cc naar 3600 cc. Er is nog maar één turbo aan het werk, de oude GTS had er twee. Het totale vermogen is 541 pk (een toename van 61 pk), het maximum koppel is 610 Nm.

Het onderstel profiteerde mee, vanaf de facelift krijgt de GTS T-Hybrid standaard achterasbesturing en wordt het onderstel een centimeter dichter bij het asfalt geplaatst. Verder is de elektrohydraulisch bekrachtigde besturing directer en krijgt de GTS standaard een sportuitlaat. Of de 911 GTS ook zuiniger wordt dankzij alle nieuwe techniek, meldt Porsche dan weer niet. Maar het is wel waarschijnlijk.



Gewone 911 komt er bekaaid vanaf



Vergeleken met de rigoureuze wijzigingen aan de GTS, komt de gewone Carrera er maar bekaaid vanaf. Hij heeft nog steeds de drieliter boxermotor, maar kreeg als goedmakertje wel beide turbo's uit de oude GTS. Met deze aanpassingen steeg het vermogen naar 394 pk. De sprint naar 100 km/h duurt 4,1 seconden en de top is 294 km/h.



Enigszins nostalgisch melden we dat de analoge toerenteller niet meer bestaat; het instrumentenpaneel is volledig digitaal. Wel is er een Classic-weergave met vijf klokken, die doet of-ie analoog is. Uiterlijke wijzigingen blijven beperkt tot nieuwe koplampen en een andere bumper. De mistlampen hebben plaatsgemaakt voor grotere koelopeningen. Aan de achterkant kreeg de 911 een nieuwe lichtstrip.