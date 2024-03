Nieuws

Bij autoreclames op tv en internet worden plug-in hybrides (PHEV) gepromoot als schoon alternatief voor benzine-auto’s en een ideale tussenoplossing voor mensen die nog niet helemaal klaar zijn voor een EV. Maar wat iedereen eigenlijk al wist, wordt nu ook in een vernietigend EU-rapport bevestigd. Een plug-in hybride is lang niet zo goed voor het milieu als beloofd.

In Nederland heeft de plug-in hybride dankzij de Mitsubishi (F)Outlander nooit een goede reputatie gehad. Leaserijders kozen in 2013, 2014 en 2015 massaal voor deze anonieme Mitsubishi, vanwege de lage bijtelling die het gevolg was van het gunstige theoretische verbruik.



Maar met een tankpas van de zaak op zak, was de laaddiscipline van de Outlander-rijders ver te zoeken en was het brandstofverbruik schrikbarend hoog. Koppelde je een caravan achter je Mitsubishi, dan mocht je blij zijn als je 1 op 7 haalde.



Het rapport van de Europese Commissie windt er dan ook geen doekjes om. In het verslag schrijft het orgaan van de Europese Unie over de werkelijke uitstoot van broeikasgassen van auto’s met een plug-in hybride aandrijflijn. De emissiewaarden zijn in werkelijkheid gemiddeld maar liefst 3,5 keer hoger dan in theorie.

Gemiddeld daadwerkelijke CO2-verbruik en WLTP-verbruik (bron: rapport Europese Commissie):

Verschil realiteit en WLTP: dit merk scoort het slechst

Het verschilt per merk hoe groot het onderscheid is tussen het daadwerkelijke verbruik en het WLTP-verbruik van hun plug-in hybrides.



Verschil tussen daadwerkelijk verbruik en WLTP-verbruik per merk (bron: rapport Europese Commissie):

Skoda is het merk waar het verschil tussen de gegeven uitstoot en de daadwerkelijke uitstoot het grootst is. Dit verschil bedraagt maar liefst 345 procent. Ook de andere merken uit de Volkswagen Group zoals Volkswagen, Audi en Seat presteren slecht.

Verder is het verschil tussen theorie en praktijk bij BMW, Mercedes en Peugeot ook zo'n 300 procent. Gemiddeld is een PHEV 238 procent dorstiger dan de officiële WLTP-cijfers beloven. Renault, Fiat, Volvo en Ford zitten onder dit gemiddelde en zijn dus relatief netjes.

WLTP-waarde misleidend

De WLTP-meetmethode is te vriendelijk voor PHEV's. Bij deze metingen gaan de onderzoekers uit van de ideale situatie. Ze berekenen het verbruik en de emissies op basis van een volle batterij. Zo zien we optimistische verbruikscijfers van 1 l/100 km (1 op 100).

Maar in de praktijk rijden mensen vaak langer door met een lege batterij, zeker op lange afstanden. Een plug-in hybride verbruikt vanwege zijn hogere gewicht dan zelfs meer dan een gewone benzineauto, vanwege het zware accupakket en de elektromotor die hij moet meezeulen.



Vanaf 1 januari 2025 zijn er nieuwe CO2-regels van kracht in Europa: de Euro 6e bis-norm gaat dan in. De CO2-uitstoot van plug-in hybrides wordt daarbij op een manier berekend die de werkelijkheid dichter benadert. Dat betekent dat de meeste PHEV's vanaf 1 januari 2025 duurder worden.