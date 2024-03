Column: spanning in stekkerland, automerken wanhopig over elektrische auto

Nieuws

Het rommelt in de stekkerwereld. De verminderde vraag, hoge productiekosten, wegvallende overheidssubsidies en leveringsproblemen brengen automerken tot wanhoop. Anderzijds hebben ze het tij mee: de elektrische auto is voor veel mensen een symbool van de witte wijn nippende elite in de Grachtengordel. En voor dat clichébeeld zijn politici met de aanstaande Europese verkiezingen erg gevoelig.



Elke week is er wel een CEO die zijn onvrede over de elektrische auto uitspreekt. Voormalig Toyota-baas Akio Toyoda gaat het verst. Hij beweert dat het marktaandeel van elektrische auto's niet boven de 30 procent zal uitkomen. Nu niet, maar ook niet in 2035, wanneer in Europa alleen nog nieuwe elektrische modellen in de showroom mogen staan.

Sterker nog: Toyoda ziet de personenauto met alleen een verbrandingsmotor helemaal niet verdwijnen, ongeacht welke vooruitgang EV's nog gaan boeken.



Volvo gelooft wél in de elektrische auto



Maar tegenover de pessimist staat een onverbeterlijke optimist. Volvo-baas Jim Rowan voorziet een ‘geweldige groei’ voor de EV-markt. Dat zei hij op het World Economic Forum in Davos. Al in 2030 wil Volvo alleen nog elektrische auto's bouwen. Rowan denkt dat het Volvo-publiek best geld wil besteden aan een elektrische auto en weigert vooralsnog mee te doen met de door Tesla ingezette prijzenoorlog.

Bij Tesla zelf wisselen optimisme en pessimisme elkaar af. De Tesla Model Y was vorig jaar wereldwijd het bestverkochte model, voor het eerst ging die eer naar een elektrische auto. Maar tegelijk waarschuwt Elon Musk voor de toekomst van Tesla als er geen maatregelen komen tegen de invasie van goedkope Chinese auto’s, die met staatssteun worden gebouwd. Musk had meer slecht nieuws: de meest recente kwartaalcijfers vielen tegen (onder meer vanwege de eigen prijsverlagingen) en BYD haalde Tesla eind 2023 in als grootste EV-producent.



Elektrische auto toekomst 2030



Het gesternte van de elektrische auto is op dit moment ongunstig. We zijn nog lang niet af van de discussies tussen voor- en tegenstanders. De strategen van de automerken zijn niet te benijden met al die factoren waarop ze geen invloed hebben, zoals de gebrekkige laadinfrastructuur en overbelaste stroomnetten, de afgebouwde subsidies en alle geopolitieke spanningen.

Tegelijk denderen de ontwikkelingen door, ondanks de populistische wind die in de VS en Europa waait. Bij Honda bijvoorbeeld, dat af wil van zware en grote elektrische auto's en precies heeft uitgestippeld hoe ze dat gaan doen. Daarover lees je alles in Auto Review 3.

De ontwikkelingen zijn niet te stoppen. Ik denk nog steeds dat de toekomst van de auto elektrisch is, de woorden van Akio Toyoda ten spijt. Al is de tijdlijn misschien te ambitieus, linksom of rechtsom heeft de elektrische auto de toekomst.