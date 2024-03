Amerikaanse overheid maakt knieval: blijf voorlopig maar lekker op benzine rijden

Nieuws

Een ambitieus plan van de Amerikaanse overheid voor elektrificatie van het wagenpark wordt afgezwakt. Ervoor in de plaats komt een minder strenge uitstooteis die (een klein beetje) ruimte blijft bieden aan benzineslurpers.



Daarmee maakt de Verenigde Staten een draai. Drie jaar geleden beloofde Biden in zijn verkiezingscampagne dat in 2030 de helft van de nieuwe auto's elektrisch zou zijn. Hij hoopte dat in 2032 de uitstoot van broeikasgassen door personenauto's en vrachtwagens daardoor met 67 procent zou zijn afgenomen. Maar die strikte eis is afgezwakt. Het doel is nu een halvering van de CO2-uitstoot in 2032.



Deze aanpassing biedt autofabrikanten meer vrijheid in hoe ze dit doel willen bereiken. In plaats van elektrische auto's, kunnen ze ook kiezen voor het bouwen van hybrides of plug-in hybrides. Verder kunnen ze proberen om bestaande benzinemotoren zuiniger te maken.



In 2023 werd een recordaantal van 1,2 miljoen elektrische auto's verkocht in de Verenigde Staten, maar met een marktaandeel van 7,6 procent was het nog altijd een fractie van het aandeel benzine- en hybrideauto's.

Knieval voor fabrikanten en vakbonden



De beslissing komt niet als een verrassing. De Amerikaanse auto-industrie en de vakbonden waren niet blij met de oude plannen. Amerikaanse fabrikanten zoals Ford en General Motors lopen ver achter met de elektrificatie van hun modellen, terwijl de vakbonden vrezen voor massa-ontslagen omdat voor het bouwen van een elektrische auto minder mankracht nodig is.

President Joe Biden kiest met de verkiezingen in het vooruitzicht eieren voor zijn geld. Met de nieuwe maatregel hoopt hij dat kiezers in swing state Michigan, het hart van de Amerikaanse auto-industrie, niet ingaan op de avances van Donald Trump. Die is geen voorstander van elektrificatie en haalde tijdens zijn ambtsperiode al een streep door de klimaatplannen van zijn voorganger Barack Obama.



Olie-industrie is blij



Ook in Texas hoopt Biden vrienden te maken, daar zitten de grote oliemaatschappijen. Die hadden al een claim in voorbereiding als de elektrificatieplannen van de regering-Biden door zouden gaan.



Kunnen Amerikanen met een passie voor pick-uptrucks nu tevreden achteroverleunen? Dat ook weer niet. Verwacht wordt dat autofabrikanten om aan de emissie-eisen te voldoen niet oneindig kunnen blijven strooien met blubberende V8'en. De productie en verkoop van hybrides en plug-in hybrides gaat wel flink stijgen.