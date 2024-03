Porsche-baas: ‘Europa stelt verbod op verbrandingsmotoren mogelijk uit’

Nieuws

Het Europese verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren per 2035 blijft voer voor discussie. Nu is het de topbaas van Porsche, Lutz Meschke, die verwacht dat de Europese Unie wel eens terug zou kunnen komen op deze deadline.

Volgens de CFO (Chief Financial Officer) is de deadline van de Europese Unie niet in beton gegoten: “Er zijn momenteel veel discussies gaande over het einde van de verbrandingsmotor. Ik denk dat het verbod uitgesteld kan worden”, aldus Meschke volgens Automotive News Europe tijdens de wereldpremière van de elektrische Porsche Macan.



Verbrandingsmotor met e-fuel

Meschke vertelt hierbij niet of hij doelt op verbrandingsmotoren op e-fuels, waterstof of ‘reguliere’ benzine. E-fuels hebben al een uitzonderingspositie gekregen. Porsche is een fervent voorstander van synthetische brandstoffen. Het heeft met Siemens en andere partners een fabriek in Chili gebouwd die e-fuel produceert. Porsche wil het goedje vooralsnog gebruiken in de autosport.

De verwachte jaarproductie van de nieuwe fabriek is slechts 130.000 liter, maar dit moet de komende jaren worden opgeschroefd naar ruim 550 miljoen liter. Hoewel dit heel veel is, blijft het nog lang niet genoeg om aan de mogelijk groeiende vraag naar e-fuels te voldoen. Ter illustratie: alle Nederlanders tanken per maand al 400 miljoen liter benzine.

Transitie naar elektrisch verloopt moeizaam

Ongeacht wat Meschke precies bedoelt met zijn uitspraak, een ding staat als een paal boven water: de deadline voor de verkoop van verbrandingsmotoren ligt onder vuur, en niet voor de eerste keer. Zo heeft Mercedes al aangegeven dat het voorlopig auto’s met verbrandingsmotoren blijft leveren.

Mercedes was van plan om tegen 2030 een volledig elektrisch modellengamma te hebben, maar volgens CEO Ola Källenius is dat geen haalbare kaart. Dat komt doordat elektrische auto’s een stuk duurder zullen blijven dan auto’s met een verbrandingsmotor. Om die reden blijft de A-klasse langer behouden dan gepland, en wordt er zelfs een nieuwe familie compacte auto’s met een verbrandingsmotor ontwikkeld (zie artikel onder dit bericht).

Implementatie van EV’s te langzaam

Als de Europese Unie daadwerkelijk zijn verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren in 2035 wil handhaven, moeten er stappen worden gezet om de EV veel aantrekkelijker te maken, inclusief de infrastructuur en de prijs. Momenteel gaat dit simpelweg te langzaam om de deadline te halen.