Prijzen nieuwe Dacia Duster bekend - zo ziet onze ideale versie eruit

Nieuws

De nieuwe Dacia Duster biedt zoals vanouds veel auto voor het geld. Wij duiken in de prijslijst en kiezen onze favoriete aandrijflijn en uitrusting. Met de hand op de knip.



Je kunt op twee manieren naar de prijslijst van de Dacia Duster kijken. Als een gemiddelde autoconsument of als typische Dacia-rijder, ook wel bekend als Daciast. Maar de Daciast van 2024 is natuurlijk niet dezelfde als die van 2005. Als koper van de Dacia Logan sedan zag de Daciast van het eerste uur karigheid nog als de belangrijkste deugd des levens. De moderne Dacia-rijder heeft wel iets meer noten op zijn zang.



Nieuwe Dacia Duster vanaf 25.590 euro



De goedkoopste Dacia Duster is ruim 1000 euro goedkoper dan de goedkoopste Volkswagen Polo en kost 25.590 euro. Voor dat geld heb je de Duster Essential TCe 100 ECO-G. In onze optiek is dit een puur showroomlokkertje. Het voert te ver om het karige interieur te vergelijken met een isoleercel, want daarvoor zitten er te veel ramen in. Maar het oogt allemaal wel heel kaal en ongezellig.



Alles is donkergrijs, je moet het zonder multimediascherm doen en achterin zitten nog raamslingers. Wel zijn een handbediende airco en cruisecontrol aan boord. Dat de auto op zwarte stalen wielen staat, zou je nog als stoer kunnen zien, maar fraai is het niet. Verder is de Essential in slechts drie kleuren leverbaar: wit, grijs en olijfgroen, door Dacia 'lichen kaki' genoemd.

Goedkoopste aandrijflijn Dacia Duster



Dan de aandrijflijn. Het 1,0-liter driecilinder turbomotortje heeft 100 pk en 170 Nm. Het lust zowel autogas (lpg) als benzine. Vooralsnog is lpg spotgoedkoop en het wegenbelastingtarief redelijk gunstig. Helaas komt daar in 2026 verandering in, omdat het verlaagde g3-tarief voor moderne lpg-auto's dan vervalt.

Dat betekent dat de Dacia Duster van 110 euro naar 158 euro wegenbelasting per maand gaat. Vraag is of je de matige prestaties (0-100 in 13,2 s, top 168 km/h) van het driecilindertje dan nog steeds acceptabel vindt.

De ideale Duster voor de Daciast



Het volgende uitrustingsniveau is voor de Daciast van 2024 al een stuk acceptabeler. We hebben het over de Expression. Die herken je vanbuiten in de eerste plaats aan de fraaie 17-inch lichtmetalen wielen. Maar ook de in carrosseriekleur meegespoten handgrepen en de aluminiumkleurige skidplates laten de auto er veel minder goedkoop uitzien. Andere verwennerij tref je aan in de vorm van een achteruitrijcamera, een 10,1-inch multimediascherm met smartphone-koppeling en elektrisch bedienbare ruiten achter. Een digitaal instrumentarium en een licht- en regensensor behoren eveneens tot het Espression-pakket.

Duster TCe 130



Combineer je deze uitrusting met de TCe 130 mild hybrid-aandrijflijn, dan krijg je ook een driecilinder, maar dan met 1200 cc, 130 pk en een koppel van 230 Nm. Daarmee rijdt de Duster een stuk relaxter, en dankzij de ondersteuning van een startmotorgenerator ook zuiniger. Het WLTP-verbruik bedraagt 5,5 l/100 km, oftewel 1 op 18,2. Tegenover de 1 op 12,5 (lpg) en 1 op 15,4 (benzine) van de TCe 100 ECO-G is dat een mooi cijfer.



De honderdsprint is al in 9,9 seconden gepiept en de topsnelheid bedraagt 174 km/h. Met deze combinatie van uitrusting en motor staat er 28.890 euro op de offerte. Wil je een andere kleur dan wit, dan komt er nog 700 euro bij. Vierwielaandrijving is alleen te combineren met deze motor en doet 4500 euro extra pijn in de portemonnee.



De ideale Dacia Duster voor de verwende automobilist



Gemak dient de mens, vandaar dat de automatische versnellingsbak steeds populairder wordt. Wil je een nieuwe Dacia Duster met automaat, dan ben je - automatisch - aangewezen op de duurste aandrijflijn: de Hybrid 140. Die heeft 140 pk, maar doordat hij ongeveer 70 kg zwaarder is dan de 130 TCe, sprint hij een fractie langzamer van 0 naar 100 km/h (10,1 s). In de Expression-uitvoering kost de Duster Hybrid 140 minimaal 31.340 euro.

Extra's Duster Extreme



Maar als je toch voor de verwennerij van een automaat gaat, dan wil je ook niet langer een los kussentje meenemen voor een beetje meer steun in de onderrug. En dus eis je een stoel met lendensteunverstelling. Vind je zelf met de temperatuurregeling klooien iets van vroeger? Dan wens je automatische klimaatregeling. Kortom, de verwende automobilist gaat minstens voor de Dacia Duster Hybrid 140 Extreme.



Andere fijne opties van de Extreme zijn: grootlichtassistentie, hill descent control, een 12V-aansluiting in de bagageruimte, inklapbare buitenspiegels, een in hoogte verstelbare bijrijdersstoel, keyless entry & go en extra donker getint glas achter. Wil jij dit ook allemaal? Dan ben je nu officieel bevorderd tot verwende automobilist en moet je minimaal 32.840 euro uit je matras kloppen. Daar staat een mooi laag gemiddeld WLTP-verbruik van 5,0 l/100 km (1 op 20) tegenover



Prijs duurste Dacia Duster



Het kan nog duurder, want Dacia biedt de Duster ook nog aan als Journey. Die biedt onder meer een ingebouwd navigatiesysteem (dus een touchscreen mét navigatiesoftware), een draadloze telefoonoplader, een verstelbare kofferbakbodem en 18-inch lichtmetalen wielen. De één vindt het prachtig, de ander aanstellerij. Wij vinden het vooral onnodig. Al is de meerprijs van 500 euro ten opzichte van de Extreme best gunstig te noemen. Voor 33.340 euro brengt de Duster Hybrid 140 Journey ons zowaar wat aan het twijfelen.



Conclusie

De Dacia Duster die je minimaal moet willen, kost 28.890 euro. Dan hebben we het over de Duster TCe 130 als Expression-uitvoering. Maar als je 20 jaar lang hebt gespaard en afgezien doordat je in een Logan van het eerste uur rondreed, dan heb je minimaal een Duster Hybrid Expression 140 à 31.340 euro verdiend.