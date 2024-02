Waarom de Toyota bZ4X plotseling 7345 euro goedkoper is geworden

Nieuws

Na Polestar en Ford verlaagt nu ook Toyota de prijzen van zijn elektrische suv. De Toyota bZ4X komt met zijn nieuwe vanafprijs van 45.995 euro in aanmerking voor EV-subsidie.

Steeds meer automerken die een elektrische auto van circa 50.000 euro verkopen, slaan aan het rekenen. Kunnen we de prijs verlagen tot onder de subsidiegrens van 45.000 euro fiscale waarde? Zo kreeg de Polestar 2 een prijsverlaging en werd de Ford Mustang Mach-E ruim 11.000 euro goedkoper.

In het geval van de Toyota bZ4X hebben we het over een prijsverlaging van 3000 euro. Tel daar de EV-subsidie van 2950 euro bij op, en als consument ben je plotseling 5950 euro goedkoper uit. Als je een zilverkleurige auto wilt, scheelt het zelfs 7345 euro. Want gewone metaallak (995 euro) en premium metaallak (1395 euro) zijn tijdelijk inbegrepen in de prijs van de Active.

Subsidiemodel: uitrusting van de bZ4X Active

De instapversie met EV-subsidie heet Active. Op het gebied van kracht (204 pk) en batterijcapaciteit (64 kWh netto) doet hij niet onder voor de duurdere uitvoeringen. Ook op de standaarduitrusting is niet beknibbeld. De bZ4X beschikt standaard over een warmtepomp, adaptieve cruisecontrol en een achteruitrijcamera.

Ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto heeft de bZ4X Active ook, maar met het centrale touchscreen is iets aan de hand. Het meet maar 8 inch, terwijl de behuizing op het dashboard is berekend op 12 inch. Dus dat ziet er een beetje raar uit (zie bovenstaande foto's).

Wat heeft de bZ4X Active allemaal niet?

Het is logisch dat het basismodel niet aan al je wensen voldoet. In ruil voor EV-subsidie moet je op de volgende manieren afzien: een klein touchscreen, geen stoelverwarming, geen draadloze telefoonoplader en geen ingebouwd navigatiesysteem. Dat laatste is geen ramp, want je draait gewoon Waze op je telefoon. Ik zou vooral de stoelverwarming missen.

Wat betreft de garantie op het accupakket zit je er altijd warmpjes bij, want Toyota hanteert een garantietermijn tot 300.000 kilometer. In de EV-wereld is 200.000 kilometer de norm.