Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 2 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin zelfs Amerikaanse media zich verbaasden over de prijs van een Honda Civic Type R. En welke auto kon je 25 jaar geleden kopen voor 25.000 euro? Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop - Was het nog maar 1999, toen je voor 25.000 euro een dikke Audi kocht …

In 2024 bestaat de euro officieel 25 jaar. Daarom bekijken we de autoprijzen van 1999 nog eens goed. Wat voor auto’s kocht je destijds voor pakweg 25.000 euro? Vier Fiat Panda’s, bijvoorbeeld. Maar ook een chique Alfa Romeo 156 of Audi A4!



- Flop - De elektrische rijder weet niet waar hij aan toe is

In 2025 gaat ook de EV-rijder wegenbelasting betalen, maar hoeveel? En gaat er definitief een streep door de aankoopsubsidie voor particulieren? Zoveel onzekerheden, en met een radicaal rechts kabinet op komst moeten we afwachten hoe het in 2025 zit met schone subsidies. Grote onzekerheden dus voor kopers, maar ook voor de autodealers.







- Flop - De Honda Civic Type R is bij ons zo duur dat ze er zelfs in Amerika over schrijven

88.560 euro, dat betaal je in Nederland voor de Honda Civic Type R. Zelfs in de Verenigde Staten vinden ze dat breaking news, de verbijsterde journalisten van de Amerikaanse site Moto1 schreef er een bericht over. Belgische kopers zijn 23.000 euro goedkoper uit. Maar de Amerikanen lachen zich helemaal een kriek: zij betalen omgerekend 41.915 euro voor de Type R.







+ Top - Laat BMW maar schuiven met stekkers

Hoe redt een merk dat zijn roem ontleent aan krachtige benzinemotoren zich in het stekkertijdperk? Alles onder controle, zegt BMW. Ook de stekkerauto’s uit München verkopen als een tierelier.



+ Top - Het zit echt wel goed met de batterij van een elektrische auto

Hoe lang gaat een batterij van een elektrische auto mee? Volgens Volkswagen gemakkelijk 500.000 kilometer. En hierna is de capaciteit nog altijd een indrukwekkende 95 procent. De Duitsers zien in hun glazen bol een batterij met een grote actieradius, snelle laadtijden en een lange levensduur, zonder noemenswaardige slijtage. Kortom, piekeren is onnodig en zonde.



+ Top - De kleine benzineauto is van de ondergang gered

Een halvering van de hoeveelheid fijnstof en stikstofoxiden uit de uitlaat: dat waren aanvankelijk de eisen bij de nieuwe Euro 7-emissienorm. De aanpassing zou zo duur worden dat kleine auto’s onbetaalbaar dreigden te worden. Na intensief gelobby van de automerken is de eis nu afgezwakt. En dus zijn auto’s als de Volkswagen Polo en Renault Clio gered.