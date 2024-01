Nieuws

De introductie van de nieuwe BMW 5-serie was een hoogtepunt van 2023. Met de BMW i5 kwam er voor het eerst een volledig elektrische versie. We beginnen onze tijdreis in 1970, om in de toekomst te eindigen. Acht generaties 5-serie, plus een voorloper en een opvolger.

Studiemodel Garmisch (1970)

Met de Neue Klasse had BMW zich in de jaren zestig ontwikkeld tot sportieve concurrent van het degelijke Mercedes. In 1968 werd begonnen met de plannen voor een opvolger van dit allegaartje van modellen. Het eerste resultaat was een studiemodel, dat Garmisch werd genoemd. Dat had drie portieren, maar vooral de vierkante koplampen vielen op. Marcello Gandini van ontwerpbureau Bertone tekende voor het ontwerp. De koplampen haalden de productieversie niet, net zomin als de prominente 'nieren'. Maar die bleven toch rondzweven in de Duitse burelen; kijk maar eens naar modellen als de krankzinnige XM. Het huidige ontwerpteam lijkt zijn klassiekers te kennen.



Eerste generatie (BMW E12, 1972-1981)



Bij het definitieve ontwerp voor de opvolger van de Neue Klasse, dat onder leiding van de Fransman Paul Bracq tot stand was gekomen, waren de koplampen gewoon rond. De 5-serie was de eerste BMW volgens de nieuwe typebenaming (5-serie, 3-serie, 7-serie, etc.), die tot op de dag van vandaag wordt gehanteerd. De eerste generatie was alleen leverbaar als vierdeurs sedan en met benzinemotoren. Opvallend detail: de richtingaanwijzerhendel zat eerder altijd rechts, maar waren nu links op de stuurkolom geplaatst. Niet elke 5-serie uit de E12-reeks was een scheurneus; de BMW 518 leverde een bescheiden 90 pk.



Tweede generatie (BMW E28, 1981-1989)



Zowel motorisch als technisch werden bij generatie 2 grote veranderingen doorgevoerd. Deze 5-serie was voor het eerst met een dieselmotor te koop en kreeg in de loop van zijn 8-jarige 'carrière' opties die in de jaren 80 het neusje van de zalm waren, zoals ABS, een bestuurdersairbag en een checkpanel; een uitgebreide boordcomputer. Maar de nieuwe hoofdontwerper Claus Luthe (die met de NSU Ro80 roem had vergaard) veranderde weinig aan het uiterlijk en dat kwam de E28 in zijn nadagen duur te staan. De Audi 100 en Mercedes E-klasse waren de 5-serie met hun veel modernere design voorbijgestreefd. Ook de zeer beperkte ruimte op de achterbank was een heikel punt.



Derde generatie (BMW E34, 1987-1995)



Claus Luthe stond nog altijd aan het roer bij de BMW-ontwerpafdeling, maar het was Ercole Spada die de E34 tekende. Hij kreeg alle lof voor deze gestroomlijnde limousine, die zowel sportief als elegant oogde. Voor het eerst kwam ook een 5-serie Touring op de markt. De M5 was niet nieuw, maar maakte wel een verpletterende indruk met zijn 3,5-liter zescilinder, die 315 pk leverde. De sprinttijd van 0-100 in 6,1 seconden kon in de jaren tachtig op grote bewondering rekenen. Qua vermogen kon geen 5-serie aan de M tippen, maar wat betreft cilinderaantal wel. De E34 was er ook met V8. Zakenmannen maakten diepe indruk op hun minnaressen en andere passagiers met hun in de auto ingebouwde telefoon.



Vierde generatie (BMW E39, 1995-2003)



Begin jaren negentig spaarden Duitse merken kosten noch moeite om een technisch superieure auto op de markt te brengen. De E39 werd pas uitgebracht na 30 miljoen testkilometers op vrijwel alle continenten, bij temperaturen variërend van -40 (Alaska) tot +50 graden (Death Valley). En of dat niet genoeg was, werd nog eens 8000 kilometer afgelegd op de Nordschleife voor de sportieve finesses. Het imago van de vierde 5-serie is tot op de dag van vandaag dan ook onberispelijk. Liefhebbers worden nog altijd opgewonden van het aanbod van benzinemotoren, zelfs de instapper 520i (150 pk) had een zescilinder. De M5 met 400 pk sterke V8 was het topmodel.



Vijfde generatie (BMW E60, 2003-2010)



Ai, dat was even schrikken. Deze 5-serie komt uit het Bangle-tijdperk. Nog steeds zijn er vele discussies tussen liefhebbers en critici van alle gedurfde ontwerpen van de Amerikaan. Al had zijn team zich bij de 5-serie ingehouden; met name bij de eerder verschenen 7-serie had de conservatieve clientèle zich in zijn Bratkartoffeln verslikt. Het uiteindelijke ontwerp van de E50 kwam niet van Bangle, maar van Davide Arcangeli. De Italiaan had eerder bij Pininfarina de Peugeot 406 Coupé getekend. Triest detail: hij overleed in de periode tussen de goedkeuring van zijn ontwerp en de start van de productie. Vooral de M5 was een sensatie, hij had een ongeblazen vijfliter V10 met 507 pk.



Zesde generatie (BMW F10, 2010-2017)



Eigenlijk is de F10 een kleine 7-serie, met steil aflopende motorkap en laag geplaatste dubbele nieren. Hij kreeg een welwillende ontvangst, met een weinig gedurfd design. Voordeel was dat BMW daardoor geen last had van zeurende criticasters. De door veel andere merken gekopieerde Hofmeister-knik onder aan de D-stijlen ontbrak uiteraard niet. Net zomin als een Touring en een M-versie, maar die had deze keer 'slechts' acht cilinders. Van de F10 kwam ook een plompe Gran Turismo op de markt. Klimaatbewuste kopers kochten de ActiveHybrid 5, die 4 km elektrisch kon rijden. Wien dieselbloed door d'aderen stroomde, werd op zijn wenken bediend met de M550d xDrive, een technisch huzarenstukje met een zescilinder lijnmotor met 385 pk en drie turbo's.



Zevende generatie (BMW G30, 2016-2023)



De van oorsprong Libanese ontwerper Karim Habib tekende de BMW G30. Generatie 7 leek op zijn voorganger, maar had een iets uitgesprokener design. BMW wilde na de comfortabele zesde generatie nu weer de sportieve liefhebbers paaien. Dat deed het met uitstekende onderstellen en doortimmerde motoren, maar revolutionair was de techniek niet. Aanvankelijk was de 5-serie alleen met benzine- en dieselmotoren leverbaar, pas later kwam er een plug-in hybride. Het vermogen van de M5 Competition, het topmodel, was inmiddels opgelopen tot 617 pk. Als je de radio harder wilde zetten, kon dat door met je vingers rondjes door de lucht te draaien.



Achtste generatie (BMW G60, 2023)



Verderop in dit nummer lees je alles over de BMW i5. Een mijlpaal, want de eerste elektrische 5-serie. Al worden de benzine- en dieselmotoren nog niet in de ban gedaan. Auto's worden steeds meer voer voor whizzkids dan voor techneuten, want met alle kleuren en schermen waan je je in een rijdende bioscoop. De i5 heeft dan ook een heuse mediatheek met series en films die je bijvoorbeeld tijdens het opladen van de batterij bij een snellader kunt bekijken. Je kunt ook videogames spelen terwijl de auto van stroom wordt voorzien. En als je je ogen rust wilt gunnen, kun je je oren verwennen via een Bowers & Wilkins-geluidsinstallatie met 17 speakers.



BMW Vision Neue Klasse (2025)



De cirkel is rond, want vanaf 2025 krijgt BMW een nieuwe designtaal, die met gevoel voor het roemrijke verleden ‘Neue Klasse’ werd genoemd. De Vision Neue Klasse - een voorbode van wat ons te wachten staat - knipoogt dus naar de jaren zestig. Maar wel met elektromotoren. Vanaf 2025 is minimalistisch design weer troef bij de elektrische auto's van BMW. Het studiemodel is weliswaar een voorproefje van de BMW 3-serie, maar ga ervan uit dat ook de komende 5-serie veel van zijn designkenmerken krijgt. Al zal die nog minstens zeven jaar op zich laten wachten. Ronde koplampen zijn passé, maar de nieren en de Hofmeister-knik blijven rotsen in de branding bij het BMW-design.