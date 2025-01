Toyota heeft de stad van de toekomst gebouwd, wil jij er wonen?

Nieuws

Aan de voet van de Mount Fuji heeft Toyota een stad van de toekomst gebouwd, met zelfrijdende auto's en robots die je koffie serveren. Wij spreken James Kuffner. Hij is een soort burgemeester van deze deze stad, die Woven City heet. De eerste bewoners trekken er in 2025 in.

Van een autofabrikant verwacht je maar één ding: dat ze auto’s bouwen. Vroeger was dat ook zo, maar tegenwoordig houden automerken zich ook bezig met mobiliteit en AI (artificial intelligence).

Die nieuwe activiteiten gaan soms ver. Bij Toyota denk je nu nog aan hybridetechniek, een nieuwe Toyota Prius, 10 jaar garantie en een Yaris in elke vinexwijk. Maar in Woven City, de stad van de toekomst, maak je kennis met het andere Toyota. Hier wordt gewerkt aan slimme landbouw, schone energie en gezond leven. Dat doet Toyota samen met bedrijven die niets met auto's te maken hebben, zoals de Japanse voedselproducent Nissin (niet te verwarren met Nissan).

De eerste paal van Woven City ging in 2021 in de grond en in oktober 2024 was de stad klaar. Later in 2025 gaan de eerste mensen er wonen. Het wordt een echte stad, met 2000 inwoners.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

“Woven City wordt niet per se een stad waar je tot diep in de nacht kunt stappen en feesten”, vertelt James Kuffner, die namens Toyota het project leidt. “Het is een stad waar we toekomstige technologie testen; een levend laboratorium. Het verschil met een echte stad is dat we hier zelf de voorwaarden bepalen. In Amsterdam kun je niet zomaar een drukke weg afsluiten om een veiligheidssysteem te testen, in Woven City wel. We kunnen op grote schaal testen, voor verschillende werelddelen. Ons doel is betaalbare, betrouwbare en veilige mobiliteit voor iedereen, van arm tot rijk, en van oud tot jong.”

Kan iedereen een huis kopen in Woven City?

Maar in Woven City draait niet alles om vervoer. Er wordt ook getest met robots die het leven van ouderen kunnen verbeteren, zodat ze minder zorg nodig hebben. Meer dan in Europa, vergrijst de Japanse bevolking in rap tempo. Kan iedereen er een huis kopen? “Het kan wel, maar in eerste instantie komen er vooral (oud-) medewerkers van Toyota en hun gezinnen wonen.”

Zo’n bedachte stad vol robots klinkt een beetje als The Jetsons, het Amerikaanse gezin dat in de toekomst leeft en niets te doen heeft, omdat alles door robots wordt gedaan. Zie je in Woven City vliegende auto’s en robots die je een verse kop koffie brengen? “Dat laatste wel. Vliegende auto’s is een droom, maar voor de zeer verre toekomst.”



Zo ontstond Woven City

Het idee voor Woven City ontstond in 2011, toen een zware aardbeving in Japan een tsunami veroorzaakte. Meer dan 20.000 mensen stierven. “Het was niet alleen een humanitaire ramp, maar ook een economische. Toyota besloot om een fabriek naar het getroffen gebied te verplaatsen, om de economie daar een boost te geven. Daardoor moest de fabriek in Susono dicht, aan de voet van de Mount Fuji. Hier is Woven City ontstaan.”

Hoewel met robots, smart homes en kunstmatige intelligentie wordt getest, is Woven City ook een proeftuin voor veilige en duurzame auto’s. “CO2 is de vijand. Met dat uitgangspunt ga je verder. Hoe zorg je ervoor dat de meest vervuilende auto’s zo snel mogelijk verdwijnen? Hoe doe je dat als er eigenlijk geen tijd is, vanwege de klimaatverandering? En hoe houd je dat betaalbaar voor de consument?"

"Er is niet één oplossing voor de hele wereld", denkt Kuffner. "Zo is een volledig elektrische auto in Europa een oplossing, maar in andere landen kun je langer doorgaan met plug-in hybrides of inzetten op waterstof. Als het maar werkt. Je kunt een prachtige techniek bedenken, maar als de klant het niet koopt, verandert er niets.”

Wanneer komt de zelfrijdende auto?

Tot slot de vraag waar elke autoliefhebber wel eens over nadenkt: komt die zelfrijdende auto er nu wel of niet? “Ja, maar dat gaat nog zo lang duren dat ik er geen voorspellingen over kan doen. Het moet voldoen aan de hoge standaarden die Toyota en Lexus aan hun producten stellen."

"Onderschat niet hoe lastig het is om ervoor te zorgen dat een auto extreem veilig is. Beetje bij beetje moet de auto zo slim worden dat hij alle zwaktes van de mens het hoofd kan bieden. Dat gaat stapje voor stapje en systeem voor systeem. Een perfecte voetgangersdetectie bijvoorbeeld, die ook ’s nachts en bij dichte mist alles ziet.”

“Het zou prachtig zijn als een zelfrijdende auto kan helpen om mensen mobiel te houden. Mijn eigen moeder is te oud om te rijden en dat heeft een enorme impact op haar mobiliteit. Ooit komt die dag ook voor mij, en voor iedereen. Maar het gaat in kleine stapjes. De 16-jarigen van nu moeten voorlopig nog gewoon hun rijbewijs halen.”