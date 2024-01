Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 3 (2024)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Lancia ond onbedoeld verblijdde met de eerste beelden van de nieuwe Ypsilon en Toyota ons verdriet deed.

Top - Expliciete beelden van de nieuwe Lancia Ypsilon



De nieuwe Lancia Ypsilon wordt officieel in februari onthuld, maar toch weten we nu al hoe de auto eruit komt te zien. De hatchback is namelijk zonder camouflagemateriaal gespot tijdens opnames van een reclame in Italië. En zeg nu zelf: is de nieuwe Lancia Ypsilon geen plaatje? En voor de EV-sceptici vermelden we nog even dat-ie er ook zónder stekker komt.

Top - Nieuwe Ford Kuga (2024) maakt caravanners dolblij

De Ford Kuga krijgt een frisse neus, een krachtiger aandrijflijn en een touchscreen waar een filmzaal jaloers op kan zijn. Daarnaast kan deze zuinige plug-in hybride een zeer serieuze caravan trekken.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****!

Top - Elektrische auto's kunnen volgens de Noren juist béter tegen kou dan benzine-auto's

Vanuit de hele wereld druppelen er nieuwsberichten en beelden binnen over elektrische auto’s die moeite hebben met de winterkou. Volgens de Noorse collega's van de Wegenwacht is dat flauwekul. Sterker nog, volgens hen hebben EV's minder vaak pechhulp nodig dan auto's met een verbrandingsmotor ...

Flop - Waarom de Subaru Crosstrek (2024) geen deuk in een pakje boter zal slaan

De Subaru Crosstrek (2024), die de XV opvolgt, is een heerlijke no-nonsense-auto. Je maakt een tijdreis naar de periode van grote fysieke knoppen, analoge meters en een hoge CO2-uitstoot. Maar wie zit in 2024 te wachten op een heerlijk sturende, maar peperdure vierwielaandrijver?



Flop - Het gaafste Volkswagen-busje ter wereld is onbetaalbaar

Voor een oud Volkswagen-busje wordt grof geld betaald. Maar wat deze Volkswagen Transporter T3 uit 1988 moet kosten, lijkt echt krankzinnig. Tot je je verdiept in zijn geschiedenis en zijn technische gegevens ...

Flop - Waarom het Toyota nog niet lukt om een goedkope elektrische auto te ontwikkelen

Als er één merk is dat met een betaalbare elektrische auto een groot publiek zou kunnen overtuigen, is het Toyota wel. Zeker voor de elektro-sceptici is een garantie van 10 jaar immers een mooi aankoopargument. Maar volgens vicepresident Andrea Carlucci van Toyota Motor Europa, hoeven we voorlopig geen goedkope BEV van Toyota te verwachten.