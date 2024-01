Noorse pechhulpdienst: elektrische auto’s kunnen juist beter tegen vrieskou

Nieuws

Nu het op veel plekken in de wereld ijskoud is, druppelen er nieuwsberichten binnen over elektrische auto’s die moeite hebben met de temperatuur. Dit schetst een beeld dat EV’s het moeilijk hebben in de kou, maar zijn er ook statistieken beschikbaar die dit beeld bevestigen?

We hebben slecht nieuws voor EV-sceptici: statistieken uit Noorwegen wijzen er juist op dat auto’s met een verbrandingsmotor vaker te maken hebben met panne door de vrieskou dan elektrische auto’s. Dat bevestigt Viking - de Noorse variant van de ANWB - in gesprek met de Noorse TV-zender TV2.



Statistieken uit Noorwegen over dit onderwerp kunnen veelzeggend zijn, aangezien het Scandinavische land een voorloper is op het gebied van elektrische auto’s. In Noorwegen is bijna een kwart van alle auto’s volledig elektrisch. Volgens Viking gaat het om 23 procent van het volledige Noorse wagenpark.

EV’s beter in de kou

Ook in Noorwegen is het in de eerste dagen van dit jaar uitzonderlijk koud geweest. Pechhulporganisatie Viking is naar eigen zeggen 34.000 keer uitgerukt om een auto met startproblemen te helpen in de eerste 9 dagen van 2024. Van die hulpverzoeken ging het in 13 procent van de gevallen om een EV, de overige 87 procent betrof een auto met een verbrandingsmotor. Aangezien bijna een kwart van alle auto’s in het land elektrisch is, wijst dit erop dat EV’s beter tegen de kou kunnen, zo redeneert Viking.

Nuance

Dit bericht is uiteraard geen onmiskenbaar bewijs dat elektrische auto’s beter zijn in winterse omstandigheden dan auto’s met een verbrandingsmotor. De statistieken zijn verzameld in een korte periode, en focussen alleen op startproblemen. Wanneer het gaat om alle hulpverzoeken, ligt het percentage EV’s volgens Viking op 21 procent.

Daarbij wordt bij deze gegevens geen rekening gehouden met de leeftijd van de auto’s. Elektrische auto’s zijn over het algemeen statistisch gezien een stuk nieuwer dan auto’s met een verbrandingsmotor.

We delen dit nieuwsbericht uit Noorwegen dan ook niet om aan te tonen dat EV’s duidelijk beter zijn in winterse omstandigheden dan auto’s met een verbrandingsmotor. Maar het geeft wel aan dat nieuwsberichten van individuele gevallen een vertekend beeld kunnen geven.