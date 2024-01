De Volkswagen ID.7 is duur, maar deze 2 concurrenten zijn nog duurder

De Volkswagen ID.7 is niet goedkoop, maar hij zit wel goed in zijn spullen. Bewapend met onze rekenliniaal duiken we in de prijslijsten van zijn concurrenten.

Volkswagen ID.7

Soms vergeten we hoe gierig Duitse automerken kunnen zijn. Het feit dat de ID.7 adaptieve cruise control heeft, beschouwden we eerst niet als iets speciaals. Maar zowel bij Mercedes als BMW moet-ie van de optielijst komen. Maar Volkswagen kan er zelf ook wat van, want het brengt de warmtepomp los in rekening. Zelfs Mercedes en BMW durven dat niet te flikken.

Verder zit de ID.7 goed in zijn spullen, met een 360-gradencamera en koplampen met matrix-functie. Over die geavanceerde koplampen is collega Gert zo enthousiast in zijn review van de Volkswagen ID.7, dat we die ook aanvinken bij zijn concurrenten. Wat dan vooral opvalt, is dat de Ioniq 6 nog meer luxe biedt dan de ID.7 en dat voor een lagere prijs. Logisch ook, want Hyundai is geen Duits automerk …



Volkswagen ID.7

(77 kWh, 617 km, 286 pk)

Pro Business-uitvoering: 61.490 euro

Adaptieve cruise control: standaard

Koplampen met matrix-functie: standaard

360-gradencamera: standaard

Warmtepomp: 1090 euro

Trekhaak (1000 kg): 1090 euro

Totaalprijs: 63.670 euro

Duurder: Mercedes EQE

Met een basisprijs van 69.928 euro lijkt de Mercedes EQE nauwelijks duurder dan de ID.7, maar zo’n EQE 300 is het kneusje van de prijslijst. Opties als de 360-gradencamera en de koplampen met matrix-functie zijn voor die versie niet leverbaar, terwijl adaptieve cruise control in een peperduur pakket zit. Vreemd genoeg kun je de trekhaak gratis aanvinken.

Mercedes EQE 300

(89 kWh, 606 km, 245 pk)

Business Edition-uitvoering: 69.928 euro

Adaptieve cruise control: 6050 euro

Koplampen met matrix-functie: niet leverbaar voor deze versie

360-gradencamera: niet leverbaar voor deze versie

Warmtepomp: standaard

Trekhaak (750 kg): 0 euro

Totaalprijs: 75.978 euro





Duurder: BMW i4

Bij BMW moeten alle systemen (afgezien van de warmtepomp) van de optielijst komen. Maar we schrikken niet van de bedragen. De BMW i4 blijkt ongeveer even duur als de Volkswagen ID.7. Dan moet je wel genoegen nemen met een kleinere range en sowieso een kleinere auto in het algemeen. Maar dan rijd je wel in een BMW …

BMW i4

(68 kWh, 483 km, 286 pk)

eDrive35-uitvoering: 59.365 euro

Adaptieve cruise control: 523 euro

Koplampen met matrix-functie: 1815 euro

360-gradencamera: 995 euro

Warmtepomp: standaard

Trekhaak (1600 kg): 1175 euro

Totaalprijs: 63.873 euro

Goedkoper: Hyundai Ioniq 6

Je rijdt al in een Hyundai Ioniq 6 voor 45.895 euro, maar voor een uitvoering met de grote batterij (77,4 i.p.v. 53 kWh) en een versie die de ID.7 Pro Business qua luxe overtreft, betaal je 58.895 euro. De warmtepomp is bij de prijs inbegrepen en de trekhaak is een dealeraccessoire van 919 euro, dus onder de streep ben je 4 mille goedkoper uit.

Hyundai Ioniq 6

(77,4 kWh, 614 km, 229 pk)