Deze 9 verleidelijke en verstandige auto's kun je in 2024 voordelig als youngtimer rijden

Ook in 2024 kun je er met de voordelige youngtimerregeling knap bij rijden in een auto van minimaal 15 jaar oud. Ben jij zzp'er of mkb'er? Check of jouw gedroomde auto op ons lijstje met 9 nieuwe youngtimers voor 2024 voorkomt. Van verstandige vierwieler tot vette droombak ...



Hoe zat het ook alweer met de youngtimerregeling? Een auto wordt fiscaal een young­timer, zodra hij de leeftijd van 15 jaar bereikt. Vanaf dan kun je hem zakelijk rijden voor 35 procent ­bijtelling over de dagwaarde. In veel gevallen is dat voor­deliger dan 22 procent over de fiscale waarde van nieuwe auto's.



Volg ook onze youngtimer-reportages, meld je aan voor de nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maar daar blijft het niet bij. Ook mag je alle kosten die je maakt voor een youngtimer van je winst aftrekken, inclusief onderhoud en reparaties. Kijk, dat is bij een oudere auto ook lekker meegenomen. Ja, zelfs de kosten voor brandstof, de wasstraat en parkeren vallen onder de geldige aftrekposten.

Youngtimers uit 2009: modern comfort zonder moderne bemoeizucht



Vroeger was een auto van 15 jaar misschien een oud, onbetrouwbaar en oncomfortabel brik. Maar vanaf 2024 geldt een auto uit 2009 fiscaal al als youngtimer. En de meeste auto's uit die tijd hebben de belangrijkste comfort- en veiligheidsvoorzieningen gewoon aan boord.

Elektronische bemoeials die je kunt missen als kiespijn, zijn in de meeste gevallen juist niet aanwezig. Dus geen snelheidsassistent die je constant op de vingers tikt. Geen touchscreen ter grootte van een bioscoopscherm en geen adaptieve cruisecontrol die paniekerig op de rem gaat. Lekker hoor!



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

Niet alle in 2009 gepresenteerde auto's al youngtimer



Helaas is het niet zo dat alle auto's die in 2009 hun publieksdebuut beleefden, in 2024 als youngtimer te rijden zijn. Want veel ervan kwamen pas eind 2009 op de markt, zodat er bijna geen gebruikte exemplaren uit dat jaar zijn. In ons lijstje kom je dan ook alleen 'nieuwe' youngtimers tegen die een groot deel van 2009 al daadwerkelijk in Nederland leverbaar waren. Ook nemen we een paar auto's op die in 2008 debuteerden, maar waarvan de leveringen pas in 2009 op gang kwamen.

1. Volkswagen Golf 6 GTI

De Volkswagen Golf GTI van de zesde generatie (2009) combineert Duitse degelijkheid met pittige prestaties. Zijn 2,0-liter turbomotor met 210 pk en 280 Nm laat je in 6,9 seconden naar 100 km/h accelereren en hij stuurt fijn. Toch is de Golf GTI ook een prima gezinsauto. Op de achterbank met traditioneel ruitjesdesign passen minimaal twee pubers en in de kofferbak kun je 350 liter bagage kwijt.



De techniek van de Golf 6 kende wel een aantal zwakke punten, waarvan de uitrekkende distributieketting en de nukkige DSG-transmissie de belangrijkste zijn. Als het goed is, zijn de slechte distributiesets nu wel vervangen door betere. Ook zijn de meeste DSG-bakken na 15 jaar al eens gereviseerd. Voor de zekerheid wel even checken. Al kun je natuurlijk ook voor de handmatige zesbak gaan. Op Marktplaats.nl vind je frisse Golfjes 6 GTI uit 2009 vanaf ongeveer 9500 euro.

2. Toyota Prius 3

Met zijn aerodynamische design glijdt de derde generatie Toyota Prius door de lucht als een stiekeme wind tijdens het nieuwjaarsdiner. Dankzij de vernieuwde hybride-aandrijflijn met 1,8-liter benzinemotor, is hij vlotter dan zijn voorganger. Maar vergeleken met de Golf GTI hierboven, accelereert de Prius als een schildpad die aan yoga doet. Begeleid door het gejoel van een ver in de toeren gejaagde motor. Tja, dat is nu eenmaal het karakter van de traploze transmissie.



Daar staat een zuinigheid tegenover waar de grootste vrek jaloers op is. Een ander sterk punt van de Prius is zijn betrouwbaarheid. Uiteraard raakt op een gegeven moment de aircocodenser lek, daarnaast moet je op je hoede zijn voor katalysatordieven. Voor bedragen tussen de 9500 en 12.500 euro moet je een mooie tweedehands Toyota Prius III uit 2009 kunnen vinden.

3. Mercedes GLK

De Mercedes GLK kwam eind 2008 op de markt, maar GLK's uit het debuutjaar zijn bijna niet te vinden. Qua design vinden wij de GLK de leukste Mercedes-suv ooit, maar een groot succes werd het niet. Best gek, als je bedenkt dat de Volvo XC40, die met zijn stoere rechtlijnigheid aan de GLK doet denken, juist een bestseller is. Structurele technische problemen kent de Mercedes GLK nauwelijks, maar let bij een proefrit wel goed op het schakelgedrag van de 7G-automaat. Dat moet soepel verlopen.



De eerste jaren was de Mercedes GLK alleen met potente zescilinder benzinemotoren vanaf 231 pk leverbaar. Daarnaast was er een 220 CDI (170 pk). Alle motorversies hadden in 2009 vierwielaandrijving. Dat gaat gepaard met een draaicirkel die groter is dan de ego's op de rode loper bij de Oscar-uitreikingen. Nieuw mag de compacte suv dan geen succes zijn geweest, een tweedehands Mercedes GLK met een behapbare kilometerstand is geen koopje. Prijzen rond en boven de 20 mille zijn eerder regel dan uitzondering.

4. Volkswagen Polo (6R)

Met de 6R-generatie kreeg de Volkswagen Polo zijn hoekige design weer terug. Dat is even saai als tijdloos, zodat je er met dit type Polo nog steeds niet opzichtig gedateerd bij rijdt. Tegelijkertijd geef je weinig blijk van creativiteit of durf. Het is dus meer een auto voor een zelfstandig boekhouder dan voor een binnenhuisarchitect of muziekleraar. Geheel volgens de modeltraditie blonk ook deze Volkswagen Polo in zijn klasse uit door zijn ruimte, comfort en degelijke uitstraling.



Dat laatste was deels schijn, want net als alle andere modellen van de Volkswagen Groep, kampte ook deze Polo met distributiekettingproblemen. Alleen zijn die vooral van toepassing op de TSI-motoren, die pas in 2010 leverbaar werden. De ongeblazen benzinemotoren (60, 70 en 85 pk) zijn nogal futloos, maar ook grotendeels probleemvrij. Een prettig motorisch alternatief uit 2009 is de 1.6 TDI (75 of 90 pk). Die rijdt door zijn hoge koppel een stuk relaxter en is lekker zuinig. De prijzen van tweedehands Polo's 6R beginnen bij 5000 euro en lopen op tot 10.000 euro voor exemplaren met een kilometerstand onder de 75.000.



5. Porsche Panamera

Als James Bond een Duitser was en kinderen had, zou hij in 2009 een Porsche Panamera hebben gekocht. Deze eerste generatie is misschien niet moeders mooiste, maar was wel de sportiefst rijdende vierdeurs die 15 jaar geleden te koop was. Aanvankelijk leverde Porsche hem alleen met een 4,8-liter V8-motor. Zonder turbo leverde de achtpitter 400 pk. Met kunstmatige beademing kwam hij tot 500 pk. De krachtigste versie (standaard 4x4) sprintte in 4,2 tellen naar de 100 km/h. Voor dezelfde oefening had de 'sloomste' Panamera ruim een seconde meer nodig. Haal je altijd het onderste uit de kan en rijd je veel, dan heb je dagelijks meer tankstops dan plaspauzes nodig.



De Panamera heeft een solide reputatie op betrouwbaarheidsgebied, maar onderhoud is even prijzig als een date met een filmster. Bij de Porsche Panamera is een gedegen onderhoudshistorie dan ook van nog groter belang dan bij de meeste andere youngtimers in dit artikel. Prijzen voor gebruikte Panamera's van deze eerste generatie lopen uiteen van 20.000 tot meer dan 60.000 euro. Bedenk daarbij dat zoiets als een koopje niet bestaat in Porsche-land.

6. Mercedes E-klasse (W212)

Oké, een Mercedes E-klasse W212 is minder prestigieus dan een Porsche Panamera. Toch maak je ook met zo'n dikke Mercedes indruk op je buurman. Als je klanten hebt die erg op de penning zijn, is zo'n licht patserige Duitse limo misschien niet de slimste keus als bedrijfswagen. De kosten voor de verzekering, de wegenbelasting en brandstof zijn als de nota na een bezoek aan een sterrenrestaurant. Je voelt het flink in de portemonnee, maar het is het waard. Vooral ook omdat deze Mercedes E-klasse - anders dan zijn voorganger - aangenaam betrouwbaar is.



Je kunt kiezen uit een deftige sedan, een elegante Coupé en een extreem ruime Estate. Veel diesels zijn geëxporteerd, zodat het Nederlandse aanbod vooral uit benzineversies bestaat. Prijzen voor gebruikte E-klasses uit 2009 beginnen bij zo'n 10 mille. Reken voor een mooi, goed onderhouden exemplaar op 13.500 tot 18.000 euro.

7. Toyota iQ

De Toyota iQ was het Japanse antwoord op de Smart Fortwo. Niet alleen qua maatvoering, maar ook met zijn naam en slimme indeling. De Toyota iQ is een slechts 2985 millimeter lange stadsauto die nog nooit van parkeerproblemen heeft gehoord. Straatje keren? Als er een euromunt tussen de stoepranden past, is het geen probleem voor deze zakjapanner. Toyota noemde de iQ een 3+1-zitter. Want door het asymmetrische dashboard kan de stoel van de bijrijder verder naar voren, zodat er een volwassene achter kan zitten. Achter de bestuurder past alleen een klein kind.



Motorisch is de drieilinder iQ 1.0 gelijk aan de Toyota Aygo, maar met de iQ kom je stukken origineler voor de dag. Met de viercilinder Toyota iQ 1.3 (98 pk) ben je veel vlotter onderweg en dat zorgt voor een extra dosis rijplezier. De iQ 1.4 D-4D is een zeldzame verschijning. De bagageruimte van de Toyota iQ is ruimschoots voldoende voor een weekend weg. Zolang je maar niet meer meeneemt dan een skinny jeans, een tandenborstel en een string als onderbroek. De onderhoudskosten zijn vriendelijk, de betrouwbaarheid top. Prijzen voor gebruikte Toyota's iQ liggen tussen de 3000 en 7000 euro.



8. Ford Focus 2.5 RS

Met de Ford Focus RS liet Ford in 2009 zien hoe je van een degelijke huisvader-hatchback een knettergekke hooligan maakt. Uitgebouwde spatborden, uitlaten waar de Nordstream-gaspijpleiding jaloers op zou zijn en een dakspoiler waar je vliegangst van krijgt. Moest dat nou? Toch wel, want om 305 pk via de voorwielen fatsoenlijk op het asfalt te brengen, waren nu eenmaal wat kunstgrepen nodig. In 5,9 tellen grauwt de 2,5-liter vijfcilinder turbomotor deze gloeiendhete hatch naar de 100 km/h.



Hopelijk heb je veel klanten in Duitsland. Want alleen daar kun je legaal dikke Audi's, Mercedessen en BMW's vernederen wanneer je ze met 263 km/h voorbij knalt. Maar dé specialiteit van de Focus RS is snel bochtenwerk - da's echt genieten. Rijden over een hobbelig wegdek is daarentegen alsof je op een op hol geslagen springkussen terecht bent gekomen.



Een andere onhebbelijkheid is het hoge verbruik. Want drinken doet deze Focus RS als die ene oom die nooit meer op familiefeestjes wordt uitgenodigd. Let tijdens de proefrit op of de auto niet rookt. Ondanks zijn degelijke Zweedse afkomst, wil het blok nogal eens scheuren. Dat komt doordat er te weinig 'vlees' tussen de cilinders zit - feitelijk is het blok té compact gebouwd. Goedkoop is dit potentiële verzamelstuk niet; reken op prijzen tussen de 25 en 37 mille voor een gebruikte Ford Focus 2.5 RS.



9. BMW Z4 (E89)

Eigenlijk biedt de tweede generatie BMW Z4 alles wat het hartje van de sportieve automobilist begeert. Fijne rijeigenschappen, een heerlijk zoemende zescilinder motor en 's zomers de wind die je haar in model brengt. De metalen cabriokap maakt de auto een tikkie zwaar voor een roadster, maar maakt deze Z4 wel tot de ideale vierseizoenen-cabrio. Bovendien blijft de Transformer-achtige acrobatie van het vouwdak telkens weer een fascinerend schouwspel. De zescilinders variëren in vermogen van 204 tot 306 pk en zorgen voor pittige prestaties. Jouw eigen achtbaan, zonder wachtrij.



Minpunten? Nou vooruit dan: zeker met het dak omlaag is de bagageruimte krapper dan een yogabroek na de feestdagen. En zuinig is zo'n zescilinder natuurlijk niet. De betrouwbaarheid van de Z4 is BMW-waardig, desondanks is het onderhoud niet goedkoop. Let voor aankoop op een goede werking van het cabriodak; met name de hydraulische componenten laten het weleens afweten. Verder zijn de lichtmetalen wielen gevoelig voor scheurvorming. Soms geven de brandstofinjectoren er de brui aan. Prijzen voor gebruikte BMW's Z4 E89 lopen uiteen van 15.000 tot 27.000 euro.