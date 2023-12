9 auto's om in 2024 naar uit te kijken: op zoek naar jouw ideale gezinsauto

Een 7-sits SUV of toch een stationwagon? We helpen je alvast bij je keuze voor een nieuwe auto. Deze negen gezinsauto's komen eraan in 2024, van BMW X2 tot Volvo EX30.



1. Volkswagen ID.7 Tourer

De bijna 5 meter lange Volkswagen ID.7 Stationwagon is net zo groot als de Passat Variant, maar Volkswagen belooft dat hij net zo ruim is als de luxe Phaeton van weleer. Net als de sedan, die we elders in dit blad testen, is de ID.7 Variant gebaseerd op het MEB-platform voor elektrische auto's van de Volkswagen-groep. Dat betekent dat een riante actieradius van 700 kilometer tot de mogelijkheden behoort en dat het comfort wunderbar is.



2. Ford Explorer

2023 gaat bij Ford niet als feestjaar de annalen in. Er kwam geen enkel nieuw model uit en op elektrisch gebied kwam Ford alleen maar negatief in het nieuws. Voor 2024 heeft Ford goede voornemens. De Ford Explorer is onderhuids een Volkswagen ID.4, maar hij kreeg een eigen smoelwerk. Stoer en futuristisch, met de uitstraling van de grote suv die verwarrend genoeg óók Explorer heet. Ook het interieur is compleet anders dan dat van de ID.4, met een groot scherm in de middenconsole waar de ID.4 alleen maar van kan dromen.



In 2024 gaan we ook met al deze auto's rijden. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

3. Cupra Tavascan

Dat de Cupra Tavascan in aantocht is, zal Alfa Romeo niet lekker zitten. Het is een elektrische suv met in de basis achterwielaandrijving die gemaakt is voor sportieve bestuurders. Dat was voor het tijdperk van elektrificatie het domein van Alfa Romeo. Je kunt kiezen uit de standaardversie met 286 pk en de 340 pk sterke Tavascan VZ, die 4WD heeft. De voorkant doet ons een beetje aan de Kia EV6 denken, maar het totale plaatje is beslist niet onaardig.



4. BMW X2

Binnenkort moet de BMW X2 plaatsmaken voor zijn opvolger. BMW geeft de nieuwe X2 de looks van een X6, en mikt met de elektrische iX2 op de Tesla Model Y. Dat betekent dus dat BMW afscheid neemt van het hatchback-achtige design van het huidige model en de kant van de suv-coupé opgaat. De elektrische iX2 heeft 313 pk, de gewone X2 komt met een keur aan (hybride) benzine- en dieselmotoren. Topversie is de X2 M35ixDrive met 300 pk. Vanaf maart staan de X2 en iX2 bij de dealer.



5. Peugeot 3008

De Peugeot E-3008 is het eerste model van Stellantis dat op het nieuwe STLA Medium-platform staat. Zijn actieradius liegt er dan ook niet om; Peugeot geeft voor zijn elektrische suv een rijbereik op van maximaal 700 kilometer. De 3008 is 10 centimeter langer, 5 centimeter breder en 2 centimeter hoger dan de huidige 3008. Er is keuze uit drie aandrijflijnen van 210, 230 en 320 pk. Maar ook benzineversies (hybride en plug-in hybride) zitten in de pijplijn. In februari komt-ie op de markt.

6. Mini Countryman

De Mini Countryman was al niet bepaald ‘mini’, maar de nieuwe kan zijn naam beter in Maxi veranderen. Hij groeit 13 centimeter en dat zie je er ook aan af. Dat levert hem veel binnenruimte op en dat is niet de enige opsteker: de Countryman is er nu ook als volledig elektrisch model, al komen er ook benzineversies met (plug-in) hybridetechniek. In mei staat de elektrische Countryman bij de dealer, eind februari kun je de benzine-varianten al bewonderen.

7. Hyundai Santa Fe

Je denkt misschien dat dit de Hyundai-evenknie is van de Kia EV9, maar de nieuwe Santa Fe is niet elektrisch. Een stekker-suv komt er wel, maar die gaat hoogstwaarschijnlijk Ioniq 7 heten. De nieuwe Santa Fe is officieel nog een conceptcar, maar reken er maar op dat-ie zo bij de dealer komt te staan. Tenminste, als deze niet te kleinbehuisd is. Officieel weten we eigenlijk niets over de grote Santa Fe, zelfs niet in welk kwartaal we hem mogen verwachten. Dat geeft jou en ons de tijd om even te wennen aan het, eh, bijzondere design.



8. Kia EV5

Over de nieuwe Kia EV5 weten we officieel nog bijna niets, behalve dat-ie in 2024 op de markt komt. We gaan uit van een prijs rond de 47.000 euro voor deze concurrent van de Tesla Model Y en de Skoda Enyaq. Uiterlijk is het vooral een gekrompen EV9. De Kia EV5 wordt geleverd met een accupakket van 64 of 88 kWh en we gaan ervan uit dat Kia zijn snellaad-magie ook weer op de EV5 heeft losgelaten. Bij alles onder de 240 kW zijn we teleurgesteld.



9. Volvo EX30

Een compacte elektrische suv van Volvo met een actieradius van bijna 350 kilometer en een prijs vanaf 36.795 euro, dat lijkt te mooi om waar te zijn. Maar het is echt wat je krijgt bij de EX30. Auto Review riep hem al uit tot de belangrijkste auto van 2024. Ook op een ander onderdeel baart de Volvo EX30 opzien; de 428 pk sterke versie met Twin Motor is de snelste Volvo aller tijden met een 0-100 in 3,6 seconden.