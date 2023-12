Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 48 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Audi en Dacia ons hebberig maken voor 2024 en Elon Musk (Tesla) de boel weer eens bedondert. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Nio heeft gelijk, en dat kan gevolgen voor jouw Volvo hebben



Critici hadden al snel hun mening klaar: dat wordt niks met die batterijwisselstations (hip gezegd: swap stations) van nietig Nio. En toen toonde Geely interesse en tekende het een partnership met Nio. Ze willen de wisseltruc waarschijnlijk ook toepassen bij hun merken in Europa. En laat Geely nu het moederbedrijf zijn van Polestar en Volvo ...



+ Top – Audi komt in 2024 met acht nieuwe modellen



In 2023 draaide Audi op een laag pitje, maar dat betekent niet dat alle medewerkers op sabbatical waren gestuurd om zichzelf opnieuw uit te vinden op een yogamat op Bali. Volgend jaar komt er een Duits bombardement aan nieuwe modellen: er komen acht nieuwe Audi's aan. En niet de minste, wat dacht je van de nieuwe elektrische Audi A4 en A6?

+ Top – Dacia Duster is woest aantrekkelijk



Laat ze maar lachen bij Jeep en Land Rover, zal Dacia gedacht hebben. Na 2,3 miljoen verkochte Dusters zijn de boekhouders van Dacia blijer dan die van de dure Amerikanen en Britten. Het is tijd voor het volgende Roemeense wonder: de nieuwe Duster (2024) is geen koddig 4x4'tje meer, maar maakt hebberig.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

- Flop – Missertjes in de BYD Dolphin



Flop is een groot woord hoor, maar we komen wel tot een flinke lijst met verbeterpunten na de testweek met de BYD Dolphin. Maar BYD-liefhebbers hoeven dit weekend niet te treuren, want ze lezen ook over de ijzersterke verkoopargumenten die de Dolphin óók te bieden heeft.

- Flop – Tesla Cybertruck is veel duurder dan beloofd



Sneller dan een Porsche 911, buitensporiger vormgegeven dan, eh, eigenlijk alles wat we ooit gezien hebben. De Tesla Cybertruck komt er echt aan en alle specs zijn vrijgegeven. Maar reken je niet rijk als je de prijzen hoort. Die zijn nog hoger dan het verwachtingspatroon én dan Elon Musk beloofde ...



- Flop – Stellantis vreest voor toekomst EV's na verkiezingen



De elektrische auto staat voor velen in Europa en de Verenigde Staten symbool voor 'klimaathysterie'. Carlos Tavares, baas van Stellantis, ziet de Europese en Amerikaanse verkiezingen (2024) dan ook met angst en beven tegemoet en heeft een plan B klaar als de conservatieve krachten winnen.