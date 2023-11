Baas Stellantis: toekomst elektrische auto onzeker na Europese en Amerikaanse verkiezingen

Elektrische auto's zijn de toekomst, toch? Nee hoor, zegt de hoogste baas van Stellantis. En dat ligt niet aan het moederbedrijf van onder andere Citroën, Peugeot en Opel, maar aan de grillen van de kiezer. Europese en Amerikaanse verkiezingen kunnen alles op z'n kop zetten.



Carlos Tavares, de baas van alle zeven Stellantis-merken, zei in een gesprek met het Duitse Automobilwoche dat Stellantis klaar is om zijn plannen met elektrische auto’s aan te passen aan de politieke situatie in de wereld. Volgens de CEO van het bedrijf moet het concern wel reageren als de politieke en publieke opinie neigt naar minder elektrische auto’s.

Belangrijke verkiezingen

“Volgend jaar zijn er twee belangrijke verkiezingen: de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni en de Amerikaanse verkiezingen in november. Het kan zijn dat de politiek dan anders zal zijn”, merkte de topman op. “Een van mijn taken is het bedrijf voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Daar hebben we plannen voor.” Tavares loopt vooruit op een mogelijke winst van de Republikeinen in Amerika en het rechts-conservatieve blok in Europa, die beide weinig op hebben met elektrische mobiliteit.

Nieuw platform

De uitspraken van Tavares zijn opmerkelijk, want als je kijkt naar de plannen van Stellantis, lijkt er nauwelijks een weg terug. Na de introductie van de betaalbare elektrische Citroën ë-C3, in september 2023, maakte het bedrijf juist ambitieuze doelen bekend. Zo moeten er op het nieuwe Smart Car-platform - waar de ë-C3 op debuteert - 7 nieuwe betaalbare modellen van om en nabij 25 mille worden geproduceerd in de aankomende jaren. Het zou hierbij onder andere gaan over de nieuwe Fiat Panda, een ë-C3 als zevenzitter en een nieuwe Opel Crossland.

Eigen plan

Stellantis gaat dan ook nog altijd uit van zijn eigen plan genaamd ‘Dare Forward 2030’. Volgens dit plan moeten alle in Europa verkochte auto’s vanaf 2030 volledig elektrisch zijn. In de Verenigde Staten moet dit percentage op minstens 50 procent liggen tegen die tijd. Met het plan wil Stellantis dus nog voor het Europese verbod op verbrandingsmotoren voor 2035 een volledig emissievrij modellengamma hebben.