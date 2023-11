Private lease: dit zijn de 5 goedkoopste EV’s met 500 kilometer range (of meer)

Een van de meest gehoorde klachten over elektrische auto’s is de beperkte actieradius. Je wilt tenslotte niet om de haverklap stoppen om bij te laden. Fair enough. Met deze vijf scherp geprijsde private lease auto’s rijd je minimaal 500 kilometer op één lading en verdwijnt stress om de range als sneeuw voor de zon.

Met private lease kies je voor zekerheid en zorgeloosheid. Vrijwel al je maandelijkse autokosten - minus de stroomkosten - zitten gebundeld in een maandbedrag. Ook de verzekering en het onderhoud. Verder hoef je je niet druk te maken over de hogere aanschafprijs of de onzekerheid van waardebehoud van elektrische auto’s. En als de cataloguswaarde van de gekozen auto onder de 45.000 euro is, maak je ook nog eens aanspraak op SEPP-subsidie.

Om je te helpen, stellen wij een lijst op van de 5 goedkoopste EV’s met minimaal 500 kilometer range (WLTP) die je kunt vinden in onze private lease vergelijker. Daarbij noemen we de specificaties van de auto’s, gevolgd door de plus- en minpunten.

Tesla Model 3

Specificaties

* Uitvoering: RWD (achterwielaandrijving)

* Vermogen: 283 pk, 420 Nm

* Accucapaciteit: 55 kWh

* WLTP-actieradius: 513 km

* Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 170 kW

Pluspunten

+ Indrukwekkende specificaties

+ Standaard rijk uitgerust

+ Opvallend zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 13,2 kWh/100 km)

+ Scherpe deal, en ook nog mogelijk met subsidie

Minpunten

- Geen instrumentarium voor je neus, richtingaanwijzerhendel vereist gewenning

- Ergonomie kan beter

- Alle functies zijn verborgen in menu van touchscreen

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 630,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 private lease prijzen.

Hyundai Ioniq 6

Specificaties

* Uitvoering: 77,4 kWh Style

* Vermogen: 229 pk, 350 Nm

* Accucapaciteit: 77,4 kWh

* WLTP-actieradius: 614 km

* Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 235 kW

Pluspunten

+ Grote actieradius

+ Zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 14,3 kWh/100 km)

+ Indrukwekkend snellaadvermogen

+ Mag aanhanger tot 1500 kg trekken

Minpunten

- Hoofdruimte achterin matig

- Kleine achterklep niet heel praktisch, ook kofferbak niet ruim

- Instrumentarium wordt geblokkeerd door het stuur

Deze versie van de Hyundai Ioniq 6 private lease je al vanaf 644 euro.

Mercedes-Benz EQA

Specificaties

* Uitvoering: 250+ Business Line

* Vermogen: 190 pk, 375 Nm

* Accucapaciteit: 73,9 kWh

* WLTP-actieradius: 554 km

* Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 100 kW

Pluspunten

+ Zeer indrukwekkend interieur

+ Comfortabele rijeigenschappen

+ Luxe en chique uitstraling

+ Mag aanhanger tot 1500 kg trekken

Minpunten

- Snellaadvermogen valt tegen

- Beenruimte en zitpositie op de achterbank niet ideaal

- Niet erg sportief of dynamisch

De Mercedes-Benz EQA is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 655,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Mercedes-Benz EQA private lease prijzen.

Skoda Enyaq

Specificaties

* Uitvoering: 85 Selection

* Vermogen: 286 pk, 310 Nm

* Accucapaciteit: 82 kWh

* WLTP-actieradius: 537 km

* Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 170 kW

Pluspunten

+ Interieur biedt zeeën aan been- en hoofdruimte en vele opbergvakken

+ Opvallend ruime kofferbak

+ Gebruiksvriendelijk interieur met fysieke knoppen

Minpunten

- Geen adaptieve cruise control

- Weinig verheffend design

- Relatief onzuinig (fabrieksopgave: 16,7 kWh/100 km)

Deze versie van de Skoda Enyaq private lease je al vanaf 664 euro.



Volkswagen ID.4

Specificaties

* Uitvoering: 77 kWh Pro

* Vermogen: 204 pk, 310 Nm

* Accucapaciteit: 77 kWh

* Actieradius: 528 km

* Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 135 kW

Pluspunten

+ Comfortabel geveerd

+ Opvallend stil interieur

+ Praktisch: ruim interieur en grote kofferbak

Minpunten

- Standaard geen achteruitrijcamera en adaptieve cruise control

- Touchknoppen zijn niet gebruiksvriendelijk

- Relatief onzuinig (fabrieksopgave: 16,6 kWh/100 km)

Deze versie van de Volkswagen ID.4 private lease je al vanaf 669 euro.

Private lease elektrische auto



Kijk voor deze en andere aanbiedingen in onze private lease prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor elektrische auto’s met een grote actieradius, maar ook alle andere auto’s.