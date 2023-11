Dit zijn de 10 populairste private lease auto’s van Nederland - en dit zijn de goedkoopste

Wat zijn de populairste private lease auto’s, en wat zijn de goedkoopste private lease auto's? We pakken de statistieken van de RAI Vereniging erbij en gaan op zoek naar deze auto’s in onze private lease vergelijker.

In 2013 werden de eerste private lease contracten afgesloten in Nederland. Sindsdien hebben volgens de cijfers van de RAI Vereniging al 372.227 consumenten gekozen voor private lease. Dat wil zeggen: tot en met september 2023. Momenteel rijden er 238.148 private lease auto’s rond.

Alle uitgaven die met je auto te maken hebben, zijn met private lease gebundeld in één maandbedrag. Zo ben je in één klap af van zorgen om de afschrijving, de verzekering, de wegenbelasting en bovenal het onderhoud. Alleen de benzine- of stroomkosten komen nog bij het maandbedrag.

Populaire private lease-auto’s

Voor welke auto’s hebben al die private leasers sinds 2013 gekozen? Dit houdt de RAI Vereniging nauwkeurig bij. En zo kwam de brancheorganisatie tot de volgende lijst van alle private lease auto’s die momenteel rondrijden (cijfers tot en met september 2023):

Kia Picanto 13.298 Peugeot 208 10.622 Toyota Aygo 9168 Kia Niro 8368 Opel Corsa 7321 Toyota Yaris 6488 Volkswagen Polo 6250 Peugeot 2008 5639 Ford Fiesta 5619 Peugeot 108 5154

Overig 160.221

Totaal 238.148

De drie goedkoopste



Dat de prijs een bepalende factor is, wordt bevestigd door deze lijst. We zien veel compacte auto’s die voor een scherpe maandelijkse prijs te leasen zijn. Maar welke van deze auto’s zijn voor het laagste maandbedrag te private leasen? Wij lichten de drie goedkoopste populaire private lease uit die zijn te vinden in de private lease vergelijker van Auto Review:

1. Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X (voorheen Aygo) is altijd al een van de scherpste aanbiedingen geweest. De Japanse stadsauto koppelt al jaren stoere looks en verrassend prettige rijeigenschappen aan een enorme betrouwbaarheid.

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X prijzen.

2. Kia Picanto

De Kia Picanto is ook dit jaar weer een van de best verkochte auto’s van Nederland, en ook voor private lease is de Koreaanse stadsauto mateloos populair. De Picanto is zelfs de populairste private lease auto van de afgelopen jaren. Dat is niet verwonderlijk; door de scherpe prijs en de rijke standaarduitrusting is de Kia Picanto een uitstekende aanbieding.

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 264,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto prijzen.

3. Peugeot 208

Ook de Peugeot 208 is de afgelopen jaren zowel in Nederland als in Europa een van de bestverkochte auto’s geweest. Qua private lease moet de 208 alleen de Kia Picanto voor zich dulden. De 208 is recentelijk gefacelift en is met benzinemotor, als mild-hybrid of volledig elektrisch te bestellen. Daarbij valt er niks aan te merken op de standaarduitrusting en is de Peugeot 208 een van de goedkoopste private lease modellen.

De Peugeot 208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 208 prijzen.

Private lease populaire auto’s

Je vindt vrijwel al deze auto's voor een scherpe prijs in de private lease vergelijker van Auto Review. Wil je toch liever een ander model dan hier wordt getoond? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er onder andere 5 goedkope EV’s met minimaal 400 kilometer range: