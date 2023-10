Prijsvergelijking: zo duur is een viercilinder sportwagen in Nederland

Collega Wouter genoot van de Alpine A110R, maar schrijft ook dat je beter de 40.000 euro goedkopere GT-versie kunt kopen. Dat klinkt als een koopje. Maar is dat het ook?

Alpine A110 GT

De GT-versie is de goedkoopste Alpine A110 met 300 pk. Daaronder zit alleen de gewone Alpine A110 met 252 pk en dat vinden we een beetje karig voor een sportwagen. De GT heeft bovendien grotere wielen (18 inch), forsere remklauwen en een actief uitlaatsysteem. Drie dingen die elke sportwagen fijner maken. Wat de A110GT nog meer onderscheidt van de gewone, zijn de handige achteruitrijcamera en het betere audiosysteem.

Zo begint langzaam een lijst van opties te ontstaan die de andere viercilinder sportwagens in onze prijsvergelijking moeten zien te evenaren. Geen van deze vier auto’s is een koopje te noemen, maar prijsbewuste kopers gaan eerst proefrijden bij Alpine of Toyota.

Alpine A110 GT

(300 pk, 340 Nm, 4,2 s)

GT-uitvoering: 82.090 euro

Actieve sportuitlaat: standaard

Stoelverwarming: 440 euro

Achteruitrijcamera: standaard

Premium audiosysteem: standaard

Totaalprijs: 82.530 euro

Duurder: Porsche 718 Cayman

De 300 pk en 380 Nm sterke Porsche 718 Cayman lijkt de perfecte tegenhanger van de Alpine, maar Porsche hanteert een heel ander prijsbeleid. De auto zelf is duurder en alles heeft een meerprijs. De actieve sportuitlaat zit niet op de gewone Cayman, maar wel op de Cayman S. Wil je die per se, dan kom je qua prijs en prestaties in het vaarwater van de Lotus Emira hieronder.

Porsche 718 Cayman

(300 pk, 380 Nm, 5,1 s)

Cayman-uitvoering: 102.700 euro

Actieve sportuitlaat: niet leverbaar (op deze uitvoering)

Stoelverwarming: 440 euro

Achteruitrijcamera: 1621 euro

Premium audiosysteem: 1245 euro

Totaalprijs: 106.006 euro

Goedkoper: Toyota GR Supra

De Toyota GR Supra 2.0 heeft minder vermogen, maar meer koppel dan de A110 GT. Hij doet een seconde langer over de standaardsprint, maar daar staat een vriendelijker prijskaartje tegenover. Jammer dat de actieve sportuitlaat is gereserveerd voor de duurdere zescilinder GR Supra 3.0, maar verschil moet er zijn. Verder zitten de Toyota en de Alpine qua uitrusting op één lijn.

Toyota GR Supra

(258 pk, 400 Nm, 5,2 s)

Launch Premium-uitvoering: 72.995 euro

Actieve sportuitlaat: niet leverbaar (op deze uitvoering)

Stoelverwarming: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Premium audiosysteem: standaard

Totaalprijs: 72.995 euro

Duurder: Lotus Emira i4

Eerder dit jaar vergaapten we ons aan de Lotus Emira V6 (test), maar hij is er ook met een beresterke viercilinder van AMG. Met 360 pk en 430 Nm kan-ie de Alpine A110 GT goed bijhouden op de standaardsprint. De First Edition kost een vermogen, maar dan voldoet-ie wel volledig aan onze wensen. En de Lotus Emira i4 staat niet op 18- maar op 20-inch lichtmetaal.

Lotus Emira i4

(360 pk, 430 Nm, 4,3 s)