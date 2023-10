Stellantis, eigenaar van onder meer Citroën, Fiat, Opel en Peugeot, heeft aangekondigd dat het 7 goedkope elektrische auto's op de markt gaat brengen. Hiermee wil Stellantis zich wapenen tegen de invasie van goedkope Chinese EV's die het op zich af ziet komen.

Die 7 elektrische automodellen staan allemaal op het nieuwe, kostenefficiënte EV-platform van de pas onthulde Citroën ë-C3, meldt Reuters. De ë-C3 heeft een rijbereik van 320 kilometer en een vanafprijs van 24.290 euro.



Om kosten te besparen, wil de autogroep alle modellen van zijn 14 (!) automerken uiteindelijk baseren op een van de vijf platforms die het ontwikkeld heeft. Behalve het nieuwe Smart Car-platform van de ë-C3 zijn dat: Small, Medium, Large en Frame. Dat laatste platform is bedoeld voor pick-ups en suv's (Stellantis heeft ook de merken Jeep, Dodge en Ram).

7 goedkope EV's op Smart Car-platform



Of het exact 7 nieuwe goedkope EV's worden, is nog even afwachten. Renaud Tourte - de man die bij Stellantis het omvangrijke Smart Car-project leidt - had het tijdens de onthulling van de Citroën ë-C3 over 'ongeveer' 7 modellen.



Het is in ieder geval zeker dat Citroën met nog een EV op hetzelfde platform komt. Tijdens de presentatie van de ë-C3 werden schimmige beelden van deze opvolger van de Citroën C3 Aircross SUV getoond. Opvallend: dit wordt een compacte 7-zitter!



Welke 7 modellen?



Op de vraag of ook de nieuwe elektrische Fiat Panda op het platform komt te staan, antwoordde Tourte: "Dat is geen gekke gedachte, nee." Dat is dus nummer drie van de goedkope EV's waarmee Stellantis de strijd aangaat met Chinese automerken. De elektrische Panda wordt op 11 juli 2024 onthuld. Op die dag bestaat Fiat precies 125 jaar.



De vierde EV is waarschijnlijk de opvolger van de Opel Crossland. De compacte suv is al een tijdje op de markt en aan vervanging toe. Bovendien heeft Opel al eerder gezegd dat het bezig is met een elektrische auto van om en nabij de 25.000 euro. Die moet vanaf 2026 op de markt komen.

Het vijfde model dat op het platform van de ë-C3 komt te staan, is wellicht de ë-C3. Dat klinkt gek, maar Citroën komt in 2025 met een nog goedkopere versie, namelijk met een vanafprijs van 19.990 euro. Die heeft een kleinere actieradius van ongeveer 200 kilometer.

Voor het zesde model kijken we met een vragende blik naar Peugeot. Er is niets bekend over een goedkoop elektrische model onder de e-208 of e-2008, maar het zou wel logisch zijn. Toch, Peugeot? Knipoog. Kus-emoji.



Ook Volkswagen en Skoda

Naar de overige EV's van Stellantis is het nog gissen. De kans bestaat dat deze niet eens naar Europa komen, maar bedoeld zijn voor een groeimarkt als India en Zuid-Amerika. Wie wel met een EV van 25.000 euro komen maar niet tot Stellantis behoren, zijn Volkswagen en Skoda. De Volkswagen ID.2 respectievelijk Skoda 'Small' worden naar verwachting in 2025 voorgesteld.