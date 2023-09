Bijna uitgestorven: ken jij deze 10 beroemde MPV's allemaal nog?

Nu de Renault Espace - een van de beroemdste MPV's - tot SUV is getransformeerd, kijken we nog één keer terug op (voorlopers van) dit genre. Ooit was de praktische mpv niet aan te slepen, maar inmiddels zijn ze met uitsterven bedreigd.





1. Fiat 600 Multipla (1956)



Wat moeten de jaren vijftig gouden jaren zijn geweest voor autodesigners. Niemand die zich nog druk maakte over veiligheid of kreukelzones, en dus zat je in de Fiat 600 Multipla ook als je geen brokkenpiloot was altijd met je neus op de bumper van je voorligger. Van het comfort op de kleine stoeltjes boven op de vooras moet je geen al te hoge verwachtingen hebben. Toch is het concept doordacht; de 600 was maar 3,53 meter lang, woog 700 kilo en desondanks kon er zes mensen in vervoeren. De motor was achterin geplaatst.



2. Chrysler Voyager (1984)



Een van de succesvolste Amerikaanse auto's van de jaren negentig en nul. Van 1990 tot 2007 werden elk jaar 1500 tot 2000 Voyagers in Nederland verkocht. Samen met de Espace had hij het mpv-rijk in die tijd dan ook bijna alleen. Vooral de eerste twee generaties (1984 en 1991) waren typische no-nonsens-busjes met hun hoekige design. Tot 1988 moest je de Voyager via grijze import invoeren. In de VS was-ie ook te koop als Plymouth Voyager en Dodge Caravan. De carrière van de Voyager ging als een nachtkaars uit; hij sleet zijn laatste jaren (2011-2014) met een Lancia-badge.



3. Nissan Prairie (1982)



Dit Japanse baken van licht (let eens op die enorme achterruit!) is in Nederland bijna uitgestorven en wat is dat eigenlijk zonde. De Nissan Prairie deed niet aan modegrillen en overbodige designfratsen, maar bood precies wat je van een gezinsauto wilde. Veel ruimte, praktische schuifdeuren en omklapbare achterstoelen: dichter bij automobiel geluk kon je in 1982 bijna niet komen. De Prairie lijkt als twee druppels op de concept car Lancia Megagamma die Giugiaro in 1978 tekende. Eigenaar Fiat durfde de revolutionaire mpv - niemand kende het concept in die tijd - niet in productie te nemen.



4. Lloyd LT (1952)



Niet alle Duitse autobouwers waren succesvol begin jaren vijftig. Neem deze bus van het vergeten merk Lloyd, dat eigendom was van Borgward. De autopers was meedogenloos over de Lloyd LT: het veercomfort, de besturing en de niet-gesynchroniseerde versnellingsbak gaven zelfs naar de maatstaven van toen aanleiding voor zure stukjes. Tot overmaat van ramp werkten zowel verwarming als ventilatie matig. De tweecilinder leverde 13 pk. Zat je met zes personen in de auto, dan mocht je blij zijn als je 60 km/h haalde. Opvolger LT 600 (1955) was al iets beter, het vermogen bedroeg liefst 19 pk …



5. Toyota Previa (1991)

Een sportief rijdende auto met middenmotor en achterwielaandrijving, dan denk je eerder aan een Toyota MR2 dan aan een mpv. Maar het zijn wel degelijk de specs van de Previa. De Japanner had maar één schuifdeur en was tot 1995 alleen leverbaar met een 2,4-liter viercilinder. Zie je deze grote mpv met zijn markante vormgeving wel zitten als occasion, dan heb je een betaalbare auto te pakken die bij fijnproevers op steeds meer applaus kan rekenen. Bedenk wel dat eenvoudige onderhoudswerkzaamheden als het vervangen van de bougies bij de Previa best een lastige klus zijn. Daarvoor moet je eerst de passagiersstoel verwijderen.



6. Pontiac Trans Sport (1990)

Hoe meer we kijken naar de mpv's uit de jaren negentig, des te meer we het betreuren dat het genre zo'n suf imago heeft. Neem deze Pontiac Trans Sport, die van 1990 tot 1996 in Nederland te koop was. De Trans Sport had een raampartij waarvan elke glazenwasser opgewonden raakt en was leverbaar met een viercilinder lijnmotor (137 pk) of V6 (173 pk). Het was een (laat) antwoord van General Motors op het succes van de Chrysler-mpv's, maar de Trans Sport kwam nooit in de buurt van de verkoopaantallen die de grote concurrent liet noteren.







7. SsangYong Rodius (2004)

Is er een automodel dat meer hoon over zich heen kreeg dan de SsangYong Rodius, met die rare dakkapel achterop? Maar net als bij het gepeste jongetje met bril, scheve tanden en rood haar, wint mededogen het bij ons uiteindelijk van hoongelach. We gaan niks lelijks meer schrijven over de Rodius. En dus tikken we met droge ogen dat het ontwerp (van de gerenommeerde Brit Ken Greenley) geïnspireerd is op een luxe jacht. En wist je dat de naam een combi is van de woorden Road en Zeus (de Griekse oppergod)? Wat SsangYong maar wil zeggen: met de Rodius ben je de koning van de weg. Proest …



8. Opel Zafira OPC (2001)

De ultieme poging om de sportieve reputatie van de mpv naar een hoger niveau te tillen, kwam van Opel. Als we de braaf ogende Zafira nu eens een 240 pk sterke motor geven waarmee hij grotere auto's van prestigieuze merken het nakijken geeft? Dan krijgt hij toch een zinderend tintje. De Zafira OPC kon 231 km/h rijden en deed 7,8 seconden over de sprint naar 100 km/h. Voor ruim 42.000 euro kreeg je de sleutel van de zevenzitter, wat een relatief bescheiden bedrag was. Maar ja, het bleef een Opel. En een Zafira. En een mpv.



9. Dacia Lodgy (2012)

Het hoeft in het leven niet allemaal te draaien om pure schoonheid. Heb je wel eens op een designmeubel van Gerrit Rietveld gezeten? Die leunstoel van je bejaarde moeder zit toch eigenlijk veel lekkerder? Zo'n gevoel roept de Dacia Lodgy ook op. Hij doet geen enkele moeite om je te verleiden met zijn uiterlijk en is gewoon functioneel. Zeven mensen moeten zo ruim mogelijk zitten, en daar passen geen gekke designfoefjes bij. In Nederland werd de Lodgy een flop, met zelden meer dan 300 registraties per jaar.

10. Renault Espace F1 (1994)

Als een succesvol model tien jaar bestaat, mag je jezelf best trakteren. In 1994 bouwden Renault F1 en Matra een Espace om tot een extreem sportieve mpv. Deze Espace leende de V10 uit de Formule 1-auto van wereldkampioen Alain Prost. Het blok was goed voor 800 pk en 705 Nm. Geen auto kon hem bijhouden op de honderdsprint, want daar had de Espace V10 maar 2,8 seconden voor nodig. En de topsnelheid? Boven de magische grens van 300 km/h. De Espace F1 ging niet in productie, het bleef bij dit ene fascinerende model met keramische remmen en een carrosserie van koolstofvezel.