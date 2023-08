Volkswagen Passat in 2024 alleen nog als Variant en 5 andere weetjes

Vijftig jaar na zijn debuut in 1973, staat de negende generatie van de Volkswagen Passat in de startblokken. Met deze zes weetjes ben je helemaal bijgepraat.



1. Alleen als Variant

De Volkswagen Passat lijdt, net als veel andere grote middenklassers, onder de populariteit van de SUV. De vierdeurs sedan keert dan ook niet meer terug. Wanneer de Passat in februari 2024 in de showroom staat, kun je hem alleen als Variant kopen. Het elektrische alternatief voor de Passat is de Volkswagen ID.7.



2. Met een beetje hulp van Skoda

De Volkswagen Passat wordt samen met de Skoda Superb in dezelfde Tsjechische fabriek gebouwd. Beide modellen delen hun onderstel en motoren. Het tekent de verhoudingen binnen de Volkswagen-groep: Skoda is in de loop der jaren van het lelijke eendje van Volkswagen uitgegroeid tot een paradepaardje. Inmiddels durven ze Wolfsburg met een gerust hard de technische leiding van de nieuwe Passat aan de Tsjechen overlaten. De Superb heeft zelfs meer te bieden. Want hij komt niet alleen als stationwagon op de markt, maar ook als vijfdeurs hatchback.



3. Hybride en plug-in hybride, maar geen elektrische Passat



Net als de Superb, is de Volkswagen Passat te koop met een 1.5 eTSI benzinemotor (mild hybrid met 48 volt startgenerator). Die is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie.



De huidige Passat is al leverbaar als plug-in hybride (2018 pk) en dat wordt bij de nieuwe niet anders. Het achtervoegsel GTE verdwijnt, vanaf 2024 heet de stekker-Passat eHybrid. Technisch werd alles anders. De nieuwe plug-in hybride heeft een 1,5-liter benzinemotor in plaats van de tot nu toe gebruikte 1.4. In de transmissie is een elektromotor geïntegreerd. Een nieuwe 19,7 kWh batterij, die met maximaal 50 kW kan worden opgeladen, zorgt voor een elektrische actieradius van 100 kilometer. De Passat eHybrid komt in twee vermogensvarianten, met 204 en 272 pk. Dieselmotoren worden in Nederland niet leverbaar.



4. Passat Variant heeft meer bagageruimte



De nieuwe Passat tikt met zijn lengte van exact 4917 millimeter bijna de 5 meter aan. Er waren tijden dat alleen een Mercedes S-klasse zo lang was. Daarmee is de Passat maar liefst 15 cm gegroeid. De wielbasis nam toe met 5 millimeter, zodat zowel de passagiers voorin als achterin meer ruimte hebben. De inhoud van de bagageruimte is met 40 liter gegroeid tot 690 liter (de PHEV moet het waarschijnlijk met iets minder liters doen). Klap je de achterbank neer, dan beschik je over 1920 liter. Dat is fors meer dan de 1780 liter van het afzwaaiende model.



5. Uiterlijk



Volkswagen is niet het merk van de grote designgebaren en dus is de Passat nog duidelijk als Passat te herkennen. Kies je voor optionele HD Led Matrix-koplampen (met 19.200 micro-leds per koplamp), dan worden de beide lichtunits met elkaar verbonden via een led-strip in de grille. Aan de achterkant volgt de Passat de heersende automode, ook daar zijn de lichten met elkaar verbonden via een led-streep. De Passat is een stuk gestroomlijnder dan zijn voorganger, met een Cw-waarde van 0,25 (oude model: 0,31).



6. Nieuw adaptief onderstel

Het vernieuwde (en optionele) DCC-onderstel heeft 15 verschillende instellingen, variërend van comfortabel tot sportief. Ook voor de ergoActive-voorstoelen moet je bijbetalen. Je krijgt dan wel stoelverwarming én -ventilatie en een massagefunctie. Bovendien zijn ze met echt leer bekleed. Het dashboard wordt gedomineerd door een enorm touchscreen in het midden. Fysieke knoppen lijken te ontbreken en daarin wijkt de Passat af van de nieuwe Skoda Superb. Die heeft ze wel.