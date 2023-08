Vakbonden niet blij met elektrische auto van 25.000 dollar

Stellantis wil goedkope elektrische auto's gaan bouwen, maar stuit in de Verenigde Staten op weerstand van de vakbond van medewerkers in de auto-industrie.

Dat meldt nieuwsmedium Automotive News. Voor Stellantis - het moederbedrijf van onder andere Peugeot, Fiat, Citroën, Opel en tien andere automerken - is het bereiken van een overeenstemming met de vakbond erg belangrijk, aangezien het laag houden van de productiekosten cruciaal is voor de ontwikkeling van een goedkope elektrische auto met een richtprijs van 25.000 dollar.

Stroeve contractonderhandelingen

De wens van Stellantis om de productiekosten laag te houden strookt echter niet met de eis van de vakbond van medewerkers in de auto-industrie (de UAW) om de lonen te verhogen en de secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De contractonderhandelingen tussen Stellantis en de UAW verlopen dan ook erg stroef. Momenteel ziet het ernaar uit dat het bouwen van de elektrische auto van 25.000 dollar onmogelijk wordt.

“De hevige bezuinigingen van Stellantis hebben geresulteerd in gesloten fabrieken en vernietigde gemeenschappen”, vertelt UAW-voorzitter Shawn Fain. “Het bedrijfsmodel dat Stellantis hanteert is niet juist, en totdat ze kiezen voor een andere benadering gaat de EV van 25.000 dollar er nooit komen.” Volgens Fain heeft Stellantis UAW-leden ‘in het gezicht gespuugd’ met voorstellen zoals strengere aanwezigheidsregels, verminderde dekking voor gezondheidszorg en andere concessies.

Middenklasse

Stellantis-CEO Carlos Tavares benadrukt in gesprek met Automotive News het belang van een positieve uitkomst van de contractonderhandelingen tussen Stellantis en de UAW: “We moeten heel hard werken om dat prijspunt te bereiken. Het is belangrijk dat we met onze vakbondspartners bespreken hoe we betaalbare elektrische auto's in de VS kunnen maken die de middenklasse kan kopen en daarbij ook nog eens winstgevend zijn.”

Volgens Tavares is het gevaar als de onderhandelingen op niets uitlopen dat de hoge productiekosten worden doorberekend aan de klanten. Op die manier wordt volgens de topman de middenklasse uit de EV-markt geprijsd. In deze situatie zou het prijsverschil tussen auto’s met een verbrandingsmotor en elektrische auto’s immers blijven bestaan.



Europa is verder

In Europa is Stellantis verder met de ontwikkelingen van de betaalbare EV van 25.000 euro. Zo zal de Citroën ë-C3 begin 2024 worden geïntroduceerd, en zal de betaalbare elektrische Fiat Panda 11 juli 2024 worden gepresenteerd: