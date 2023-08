Autoverkopen juli 2023: dit zijn de verliezers in een spectaculair stijgende markt

Goed nieuws: in 2023 worden veel meer auto's verkocht dan vorig jaar. Kia staat in juli bovenaan, de Picanto is de bestverkochte auto. Sommige merken profiteren bepaald niet van de stijging ...



Eerst even de algemene cijfers. In juli zijn er in Nederland 28.687 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat betekent een spectaculaire stijging ten opzichte van vorig jaar: 30,7 procent. Daarmee is de stijging in juli vrijwel gelijk aan de stijging over heel 2023, want in totaal zijn er dit jaar 229.342 personenauto’s geregistreerd. Dat is 30,6 procent meer dan in de eerste zeven maanden van 2022 (175.638 registraties).

Hoe kan de stijging zo hoog zijn? Dat heeft vooral te maken met het uitleveren van openstaande verkooporders uit 2022. Auto's waren wel besteld, maar konden niet geleverd worden door chiptekorten en productieproblemen. Het oude verhaaltje dus eigenlijk. Het goede nieuws is dat de grootste inhaalslag volgens Bovag en RAI vereniging nu achter de rug is.

Dat betekent dat de komende maanden een minder spectaculaire stijging laten zijn. Bovendien is een nieuwe auto in Nederland peperduur en is het consumentenvertrouwen laag. De Bovag verwacht over heel 2023 een totaal rond de 340.000 registraties, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2022.

De verliezers van 2023

Het is vooral interessant om te kijken welke merken niet kunnen meekomen. Citroën bijvoorbeeld. Het rommelt, het kwakkelt, het schiet allemaal niet op bij het wat kleurloze Franse merk. Een fatsoenlijke elektrische auto heeft Citroën niet te bieden en ook de andere modellen scoren matig. De oude C3 - die al bijna zeven jaar op de markt is - is nog steeds het bestverkochte model. In de toekomst gloort er hoop: de opvolger van de C3 is volledig elektrisch en Citroën wil de auto voor 25.000 euro gaan aanbieden.

Cupra slaat ook niet aan. De Cupra Born slaat niet echt aan in Europa, Nederland is geen uitzondering. Er werden 508 auto's geregistreerd, vorig jaar waren het er nog 793. Ter vergelijking: de Volkswagen ID.3 heeft dit jaar al 2116 registraties op zijn naam. Misschien dat een aangekondigde facelift voor de Born iets kan doen aan de malaise. Ook Honda (-43 procent) doet het al langer slecht. Mercedes weet evenmin te profiteren van de stijging in registraties en blijft licht achter bij 2022 (7623 vs. 7749).



Bestverkochte auto Nederland 2023

De Tesla Model Y is over heel 2023 de bestverkochte auto van Nederland met 7281 registraties. Hij wordt gevolgd door de Peugeot 208 (6538 registraties), die nummer 3 Kia Picanto nipt voorblijft (6354 registraties). De strijd om plek 1 wordt in Nederland al jaren gevoerd tussen Kia en Volkswagen. Op dit moment gaat Volkswagen aan kop (21.883), maar Kia zit de Duitsers op de hielen (20.049).



Top 5 modellen in juli 2023

Kia Picanto (1103 registraties) Skoda Enyaq (744) Peugeot 208 (692) Kia Niro (690) Toyota Aygo X (628)

Top 5 merken in juli 2023