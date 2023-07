Onzekerheid troef: 4 redenen waarom je nu geen elektrische auto moet kopen

De overheid maakt het je lastig om over te stappen op een elektrische auto. In aanschaf en gebruik kan het een peperdure investering worden als je niet oppast.

Natuurlijk kijken ook wij met angst en beven naar de extreme temperaturen in Zuid-Europa en naar Canada, waar alleen al dit jaar een hoeveelheid bos is afgebrand waar Nederland 2,5 maal in past. Maar een elektrische auto kopen? De overheid maakt het jou en ons erg lastig om overstag te gaan. Waarom? Hierom!



1. Wegenbelasting elektrische auto 2025



Op dit moment is er nog geen vuiltje aan de lucht. Je betaalt geen wegenbelasting voor een elektrische auto en dat blijft in 2024 zo. Maar dan. Vanaf 1 januari 2025 wordt de Schatkist gespekt en gaat de meter lopen. Eerst nog langzaam, want de Belastingdienst begint met het kwarttarief (25 procent van wat je normaal betaalt dus).



Maar al in 2026 betaal je volle mep. En omdat een elektrische auto veel zwaarder is dan een auto op benzine, betekent dit dat je veel grotere bedragen aftikt. Een Volkswagen ID.3 (1815 kilo) kost 321 euro per kwartaal als je in de provincie Gelderland woont. Zie je zo’n snelle Lotus Eletre wel zitten, dan loopt het bedrag op naar 503 euro. Meer dan 2000 euro wegenbelasting per jaar dus ...



2. Wanneer worden elektrische auto’s betaalbaar?

De goedkoopste elektrische auto is de Dacia Spring met 44 pk, die 21.750 euro kost. Maar dan word je qua comfort en snelheid wel terug in de tijd geworpen. Een vergelijkbare Sandero op benzine rijdt veel fijner.

Onder de 25.000 euro zijn ze verder exact nul mogelijkheden. Wel zijn veel automerken bezig met een betaalbare elektrische auto. De Volkswagen-groep komt met de drieling Cupra Raval, Volkswagen ID2 en Skoda ‘Small’ en belooft plechtig dat ze minder dan 25.000 euro gaan kosten. Maar die staan pas op z’n vroegst eind 2025 in de in de showroom. De Renault 5 (ook onder de 25.000 euro) komt met een beetje geluk al in 2024 op de markt, maar de elektrische Dacia Sandero verschijnt pas in 2027 of 2028.



3. Bijtelling elektrische auto 2025 en 2026



Sinds 1 januari 2023 is het bijtellingspercentage voor een elektrische auto 16 procent. En dat is dan tot een bedrag van 30.000 euro, daarboven geldt het gewone tarief van 22 procent. In 2023 veranderen de regels voor bijtelling niet en in 2024 gaat de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto met een procentpuntje omhoog, naar 17 procent.

Maar vanaf 2026 is er geen voordeel meer te behalen. Dan is de bijtelling voor een elektrische auto en een auto die op benzine of diesel rijdt 22 procent.



4. Wat doet de stroomprijs?

Was dat vorig jaar even schrikken. De stroomprijs steeg naar grote hoogten, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende spanningen tussen Europa en Rusland. In 2023 daalde de prijs voor elektriciteit weer, op 20 maart was hetzelfde niveau bereikt als in augustus 2021. In juli steeg de prijs echter. Ergo, niemand kan voorspellen hoe het de komende jaren zal gaan. Al moet in dit geval gezegd dat de onzekerheid net zo goed geldt voor de prijs van benzine en diesel.