Dit zijn de 5 goedkoopste stationwagons met private lease

Een stationwagon heeft veel voordelen. Hij combineert de fijne rijeigenschappen van een hatchback of sedan met het grote ruimteaanbod van een suv. Private lease is een goede manier om in zo’n praktische stationwagen te rijden.

De stationwagon is nog lang niet dood en begraven. Hoewel de suv de automarkt heeft overgenomen, blijft er een markt voor de stationwagens. Vooral in Europa blijven mensen het nut van de carrosserie inzien. Met private lease rijd je een nieuwe stationwagon voor een vast maandbedrag. Met dit bedrag is alles voor je geregeld.

Geen zorgen dus over de verzekering of het onderhoud van je auto. Ook de wegenbelasting is inbegrepen. Je hoeft alleen de brandstof zelf te betalen. Wij zetten de vijf beste stationwagon private lease deals op een rijtje die je kunt vinden in onze private lease vergelijker.

1. Dacia Jogger

Is de Dacia Jogger nou een stationwagon of is het een mpv? Zeker weten we dat de Jogger enorm praktisch en heel voordelig is. De Roemeen is de enige uit de lijst die tegen een meerprijs als zevenzitter beschikbaar is en biedt daarmee de beste praktische eigenschappen. Overigens kost de upgrade naar zeven zitplaatsen je slechts 15 euro extra per maand. Met vijf zitplekken is de Jogger verkrijgbaar voor 394 euro per maand, wat hem de meest voordelige optie uit deze lijst maakt. Deze prijs gaat niet ten koste van de bouwkwaliteit van de Jogger, zo ondervonden we eerder.

Wat krijg je voor het geld? De Jogger beschikt standaard over Apple CarPlay en Android Auto, cruise control, parkeersensoren, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels en een enorme bagageruimte van 708 liter. Dit is door de achterste stoelen voorover te klappen uit te breiden naar maar liefst 1819 liter.

De driecilinder levert 110 pk en 200 Nm. De Jogger is geen snelheidsduivel, maar dat moet je ook helemaal niet willen met je gezin en je halve inboedel in de auto. Overigens is het koppel al laag in de toeren beschikbaar en zal je dus zeker niet power tekort komen in de Dacia.

2. Kia Ceed SW

Kia is een van de best verkochte automerken van Nederland, en deze Kia Ceed Sportswagon is een goed voorbeeld waarom dat zo is. De Koreaanse stationwagon is een van de voordeligste opties uit deze lijst, zonder daarvoor in te leveren op kwaliteit of uitrusting.

In deze zesde generatie van de Ceed zit een 1,0 liter driecilinder die beschikt over 120 pk en 170 Nm koppel. De Ceed SW is ook beschikbaar als plug in-hybride, maar het maandbedrag valt dan wat hoger uit. De driecilinder verbruikt volgens de fabrieksopgave 5,3 l/100 km: een keurige 1 op 18,9. Daarnaast is de Ceed Sportswagon met zijn 625 tot 1694 liter bagageruimte een van de ruimste auto’s in zijn klasse, zo merkten we eerder al op. Ook de rijeigenschappen van de Ceed SW vallen allesbehalve tegen.

Met een Kia Ceed SW kom je weinig tekort. Cruise control, 16 inch lichtmetaal, dual zone climate control, Apple CarPlay en Android Auto en een achteruitrijcamera zijn allemaal standaard.

3. Hyundai i30 Wagon

Met de Hyundai i30 Wagon zien we nog een voordelige Koreaanse stationwagon in de lijst. In 2008 zagen we de stationwagonversie van de i30 voor het eerst. Zo’n 12 jaar later kwam de huidige generatie van de i30 op de markt.

De i30 Wagon is een mild hybrid en levert standaard 120 pk vermogen en een koppel van 172 Nm. Met een upgrade kun je kiezen voor de 160 pk-versie, maar dat maakt de i30 wel direct 60 euro per maand duurder. De standaardversie van de auto is een voordelige optie, maar de standaarduitrusting is niet cheap. Zo wordt volautomatische airconditioning, een 8-inch multimediascherm, een DAB+ radio en cruise control standaard meegeleverd.

De inhoud van de bagageruimte is keurig: 602 tot 1650 liter. De mild hybrid-aandrijflijn heeft een opgegeven verbruik van 1 op 19,2. Zo is de Hyundai zowel ruim opgezet als goed voor je portemonnee. Niet slecht!

4. MG5

Het zal je misschien verbazen dat we met de MG5 een elektrische stationwagon in deze lijst hebben. Maar dankzij de prijsvechtende Chinezen is het toch mogelijk.



De elektrische aandrijflijn zorgt voor een vermogen van 177 pk en een direct beschikbaar koppel van 280 Nm. De WLTP-actieradius van de MG5 is een respectabele 320 kilometer. Het accupakket is 50 kWh groot en in de kofferbak past ‘maar’ 479 tot 1367 liter. Het is de kleinste kofferbak van dit vijftal.

Daartegenover staat een rijke standaarduitrusting met onder andere led-koplampen, airconditioning, 16 inch lichtmetalen velgen en een 10,3 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto.

5. Peugeot 308 SW

De Peugeot 308 SW is misschien wel de mooiste stationwagon van het stel. Dat de Fransman daarnaast ook nog zo prettig geprijsd is, is een vaststaand feit.

De 308 SW wordt standaard geleverd met een driecilinder die 130 pk en 230 Nm koppel in zijn mars heeft. Daarmee rijdt de stationwagen 1 op 18,2. In een vergelijkende test met de Volkswagen Golf Variant merkten we al op dat deze krachtbron zowel krachtig als zuinig is. Buiten de goede looks is de auto ook nog praktisch. Met een bagageruimte van 608 tot 1634 liter is er in de Peugeot genoeg ruimte om spullen te vervoeren.

Bovendien wordt de 308 SW standaard geleverd met led-koplampen, cruise control, 16 inch lichtmetalen velgen, een 10 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto en zelfs een gekoeld handschoenenvak.

