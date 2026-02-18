Tweedehands Ford Focus Wagon vs. Opel Astra Sports Tourer: problemen, betrouwbaarheid, prijs

Aankooptips

Compacte stationwagons zoals de Ford Focus Wagon en de Opel Astra Sports Tourer bieden verrassend veel ruimte, voor lagere kosten dan een SUV in dezelfde klasse. We vergelijken de voormalige bestsellers als occasion.

Ook op de tweedehandsmarkt zijn SUV's helemaal hot. Dan treedt de aloude wet van vraag en aanbod in werking en dus gaan de prijzen omhoog. Stationwagons zijn in veel opzichten minstens zo praktisch, maar minder gewild en dus ook betaalbaarder.

Meer aankooptips lezen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip De ruime Volkswagen ID.7 Tourer Met de 100% elektrische ID.7 Tourer rij je ongekend ontspannen naar de zaak én op vakantie. Private Lease nu al vanaf € 559 p/m. Ontdek 'm nu

Maar er zijn meer redenen om een traditionele combi te verkiezen boven een SUV. Dat laten de Ford Focus Wagon (2018-2025) en Opel Astra Sports Tourer (2015-2021) duidelijk zien. We nemen hun sterke én zwakke punten door en vervolgens mag jij kiezen waar je voorkeur naar uitgaat.

Stationwagon zuiniger dan SUV

De ruimte in deze stationwagons verschilt nauwelijks met van die van een SUV. Toch zijn ze zoals gezegd meestal goedkoper én zuiniger. Zo noteerde de Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo met 130 pk in een test een verbruik van 6,0 l/100 km (1 op 16,7).

De technisch vergelijkbare Opel Grandland X met dezelfde driecilinder turbomotor liet 7,6 l/100 km noteren (1 op 13,2) én had een ongeveer 8000 euro hogere nieuwprijs. Een blik op Marktplaats.nl leert dat het prijsverschil op de occasionmarkt is afgevlakt tot zo’n 3000 à 4000 euro.

Focus Wagon ruimer dan Astra Sports Tourer

Wie geen waarde hecht aan de hogere instap van een SUV, zit bij een stationwagon meestal goed – en kan uit een breed aanbod kiezen. De 4,70 meter lange Astra Sports Tourer en de iets kortere Focus Wagon zijn twee redelijk populaire voorbeelden.

Ondanks z’n geringere lengte, biedt de Focus Wagon met 541 tot 1653 liter nét iets meer bagageruimte dan de Astra Sports Tourer (540 tot 1630 liter). De Astra profiteert dan weer van een vier centimeter lagere til­drempel. Voor passagiers is de ruimte vergelijkbaar: de Ford biedt meer beenruimte achterin, de Opel meer hoofdruimte. Lange mensen zitten in beide auto’s minder ontspannen, omdat de zittingen achterin wat te kort en te vlak zijn.

De afwerking is in beide gevallen netjes. De belangrijkste functies worden gewoon via druk- en draaiknoppen bediend. Goed nieuws dus, voor wie de enorme aanraakschermen van moderne auto’s maar intimiderend vindt.

Uitrusting Astra: opletten

Vooral bij Opel loont het om de optielijst goed te bestuderen. De basisuitvoering is karig en zelfs duurdere versies bieden niet alles wat je zou verwachten. Een noodrem­assistent en andere rijhulpen zijn pas standaard vanaf de Design & Tech, of onderdeel van extra pakketten. Optioneel was de Opel al wel met matrix led-koplampen beschikbaar. Check bij Opel ook vooral de stoelen: de optionele ergonomische voorstoelen zitten duidelijk beter.

De Ford (vanaf zomer 2018) heeft veel veiligheidsassistenten standaard aan boord, waaronder noodremassistentie. Led-koplampen waren optioneel of standaard op de luxere Vignale. Ook hier geldt: probeer de stoelen. Veel Focus-modellen zijn uitgerust met smalle sportstoelen. Als je niet meer moeders slankste bent, is het maar de vraag of je hier lekker in zit.

Comfort of dynamiek

Wie een lekker sturende stationwagon zoekt, maar ook prijs stelt op een rugstrelend comfort, kan de Focus ST-Line beter laten staan. Het sportonderstel waarmee die versie geleverd werd, is wel érg stevig. Het reguliere onderstel van de Focus biedt daarentegen een fijne balans tussen comfort en dynamiek.

De Astra kan dat niet helemaal bijbenen, al is zijn standaardonderstel zeker niet slecht. Voor sportieve rijders is er een optioneel Dynamisch Onderstel met achter een Watt-stang voor een betere wielgeleiding.

Astra en Focus vooral geleverd met driecilinder

Opel monteerde in deze Astra uitsluitend driecilinders, zelfs bij de dieselmodellen. Bij Ford hebben alle benzinemotoren tot 182 pk eveneens drie cilinders, maar ze lopen iets verfijnder dan die van de Astra. De diesels in de Focus hebben wél vier cilinders, wat merkbaar bijdraagt aan de rust in het interieur. Voor wie regelmatig met volle belading rijdt, is een motor vanaf zo’n 120 pk aan te raden om voldoende reserve te houden.

Wisselende keuringsresultaten

Volgens de technische keuringen van het Duitse GTÜ scoren beide stationwagons wisselend. Veel gemelde problemen komen voort uit slechte of onregelmatige onderhoudsbeurten. Auto’s met een degelijke (Bovag-)garantie verdienen dan ook de voorkeur. En anders raden we minstens een grondige check van het onderhoudsboekje aan, desnoods aangevuld met een aankoopkeuring door een professional, bijvoorbeeld via DEKRA.

Naschrift: begin 2016 heeft de Consumentenbond de betrouwbaarheidscijfers voor de Focus en de Astra naar beneden bijgesteld. De Ford staat nu op een 7,6 en de Opel op een 7,1.