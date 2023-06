Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin iedereen schrikt van Honda en je gewaarschuwd bent voor blinde liefde voor de Volvo EX30. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - wat een geweldige concept car van Mercedes (maar wat moeten we ermee?)!

Ken je de Mercedes C111 nog, de futuristische sportwagen die in 1969 al met gemak 300 km/h haalde? De sportwagen met wankelmotor en airco ging nooit in productie. En ook de Vision One-Eleven, zijn moderne elektrische reïncarnatie, blijft een one-off. En toch is de Vision One-Eleven niet voor niks ontworpen.



Top - Toyota snoert critici met een daverende klap de mond



Ze moeten er bij Toyota gek van worden: telkens weer dat verwijt dat ze zo laat zijn met hun elektrische auto's. Maar als ze bij dat degelijke merk iets doen, doen ze het goed. Toyota slaat terug met de aankondiging van nieuwe accutechnieken en EV's met een actieradius van 955 tot - echt waar - 1448 kilometer!

Top - Stijgende brandstofprijzen? Gelukkig hebben we de Duitsers nog



Op 1 juli worden benzine en diesel in Nederland fors duurder. Dan loont het dus weer om naar Duitsland te rijden, als je niet te ver van de grens woont. Maar let wel op, want ook bij de Duitse pomphouders kan goedkoop wel eens duurkoop zijn ...



Flop - waarom zijn Honda's zo duur?



Lang, lang geleden was Honda een prima verkopend automerk in Nederland. Maar al jaren dalen de verkopen en met zijn aanbod van elektrische auto's liep het merk hopeloos achter. Vorige maand kwam daar eindelijk verandering in. Maar de naam van de elektrische suv is niet te onthouden: Honda e:Ny1. En ook van zijn prijs krijgt een paard de hik.

Flop - niet alles aan de Volvo EX30 is top



Op slag verliefd geworden op de nieuwe Volvo EX30? Dan ben je niet de enige. Maar bedenk dat liefde blind maakt. De EX30 is verleidelijk, maar heeft ook karaktertrekjes die je liever vooraf ontdekt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Flop - alle elektrische auto's lijken op elkaar



Kun jij al die Chinese automerken ook niet uit elkaar houden? Heeft deels te maken met de aerodynamica een goede stroomlijn is cruciaal voor de zuinigheid van auto’s en bij EV’s speelt dat sterker dan ooit. Maar een aerodynamische carrosserie is maar de helft van het verhaal.