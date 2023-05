Zijn Duitse auto’s echt zo betrouwbaar? Dit zeggen 4 onderzoeken!

Duitse auto’s staan bij veel mensen bekend als degelijk en betrouwbaar. Maar is dat wel echt zo? Zijn Duitse auto’s in vergelijking met concurrenten uit andere landen aantoonbaar betrouwbaarder? Wij zochten het voor je uit.

Duitsland is een enorm autoland. Het Duitse Benz (later onderdeel van Mercedes-Benz) maakt in 1885 de allereerste auto. Nu - bijna 140 jaar later - hebben Duitse auto’s de reputatie dat ze kwalitatief goed zijn en bovenal betrouwbaar.

Om er zeker van te zijn dat deze reputatie ergens op gestoeld is, pakken we er verschillende betrouwbaarheidsonderzoeken bij. Daarbij kijken we hoe Duitse merken als Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen en Opel zich verhouden tegenover hun concurrenten uit andere landen.

Bron 1: Japanners domineren onderzoek van Consumentenbond, Duitsers matig

We starten met een onderzoek van de Consumentenbond. Zij onderzochten vorig jaar door middel van een grootschalige enquête onder autobezitters de betrouwbaarheid van hun voertuigen. De vragenlijst ging naar zowel leden als niet-leden en betrof auto’s vanaf 2012. Ze vroegen de autobezitters naar hun ervaringen met hun auto waaronder het aantal pechgevallen in het afgelopen jaar. Ze maakten onderscheid tussen auto’s die met de storing verder konden rijden en auto’s die direct naar de garage moesten of zelfs niet verder konden rijden.

De bovenste regionen van de ranglijst worden gedomineerd door Japanse merken. Zo doen Suzuki, Mitsubishi, Subaru en Toyota het uitstekend met een cijfer rond de 8 of hoger. Het eerste Duitse merk dat we zien is BMW: het merk uit München staat met een cijfer van 7,6 op een gedeelde vijfde plaats, samen met Honda en Mazda. De volgende Duitse merken zijn Mercedes-Benz met een 7,0 op de twaalfde stek en Opel met een 6,6 op plek 16. Audi (6,5 - plek 17) en Volkswagen (6,4 - plek 18) doen het slechter en bungelen zelfs onderaan de ranglijst.

Bron 2: Bijna al de Duitsers minder betrouwbaar dan gemiddeld in onderzoek J.D. Power

Ook het Amerikaanse J.D. Power heeft een grootschalig betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het bedrijf dat zich specialiseert in data-onderzoek omtrent consumentengedrag focust in hun onderzoek op auto’s uit modeljaar 2020. Daarbij keken ze naar het aantal storingen dat de auto’s had in het afgelopen jaar en verbonden ze per merk een score aan de betrouwbaarheid. Dit deed J.D. Power in de vorm van het aantal problemen per 100 voertuigen (PP100). Hoe lager deze score is, hoe betrouwbaarder het merk.

Het meest betrouwbare merk blijkt Lexus met een score van 133, gevolgd door Genesis (144) en Kia (152). Laatstgenoemde is het meest betrouwbare volumemerk uit de lijst. BMW is het eerste Duitse merk en staat met een score van 184 op de vijftiende plaats, net onder de gemiddelde score van 186.

Porsche (208) en Volkswagen (216) doen het een stuk slechter dan gemiddeld, maar Mercedes-Benz (240) en Audi (252) maken het helemaal bont.

Bron 3: Ook in Brits onderzoek presteren Duitsers ondermaats

What Car? is een Brits automagazine en -website en voert jaarlijks een onderzoek uit naar de betrouwbaarheid van verschillende auto’s. In het meest recente werd aan bijna 25.000 autobezitters met een auto van maximaal vijf jaar oud gevraagd naar hun ervaringen. Aan de betrouwbaarheid werd een percentage verbonden. Hoe hoger het percentage, hoe beter de betrouwbaarheid.

Toyota (97,2%) zal in zijn nopjes zijn met de resultaten, want dit merk bezet samen met het eigen luxemerk Lexus (98,4%) de eerste twee posities. Voor een Duits merk moeten we helemaal naar plek 16, waar het wederom BMW (93,4%) is dat we als eerste aantreffen. Porsche (91,6%), Audi (91,1%) en Volkswagen (90,2%) volgen op gepaste afstand. Het slechtste Duitse merk is Mercedes-Benz (89,5%).

Bron 4: Onderzoek Test-Aankoop toont vergelijkbaar beeld

Het Belgische Test-Aankoop is een consumentenorganisatie, vergelijkbaar met de Consumentenbond. Zij bevroegen bestuurders uit vijf landen (België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal) over de storingen die zij de afgelopen jaren ervaarden met hun voertuigen. Informatie over meer dan 60.000 auto’s werd verzameld. De betrouwbaarheid van de merken kreeg een getal tot 100.

Het begint een bekend beeld te worden: de Japanners staan bovenaan het betrouwbaarheidsonderzoek. Lexus (95), Subaru (93), Toyota (91) en Mitsubishi (89) noteren uitstekende cijfers. Mercedes-Benz, BMW en Volkswagen (elk 82) bevinden zich als eerste Duitsers in de middenmoot. Audi (80) deed het nog wat slechter, maar Porsche en Opel (beide 76) zijn de slechtst presterende Duitsers.

Bron 5: Duitsers op leeftijd lijken gebouwd op lang mee te gaan

Tot slot hebben we zelf de proef op de som genomen op een leuke manier met Marktplaats.nl. Dat is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar de resultaten zijn niet minder interessant. We vulden een zoekopdracht in met een kilometerstand van minimaal 500.000. Hierna bekeken we van welk merk de auto’s zijn die aan de zoekcriteria voldoen.

Volvo is niet geheel verrassend het best vertegenwoordigd met 51 voertuigen. De Zweden voelen echter de hete adem van het eerste Duitse automerk in de lijst: maar liefst 47 auto’s van Mercedes-Benz met een kilometerstand van een half miljoen zijn te koop op Marktplaats.nl. Zij worden gevolgd door 19 Volkswagens met een half miljoen kilometer, terwijl ook Audi (11), Opel (6) en BMW (5) in de lijst voorkomen. In totaal vonden we 193 auto’s, waarvan er 88 Duits waren. Een uitstekend percentage van 45,6 procent dus.

Conclusie

Verschillende onderzoeken laten zien dat de moderne auto’s uit Duitsland niet tot de meest betrouwbare auto's behoren. De Japanse auto’s domineren terwijl de Duitse merken eerder gemiddeld scoren.

Opvallend is dat we wel veel oudere Duitse auto’s zien in ons kleine Marktplaats-onderzoek. Dat relatief veel oudere auto’s uit Duitsland een half miljoen kilometers halen, laat zien dat ze kwalitatief goed zijn gebouwd. Wellicht moet dan ook de conclusie zijn dat auto’s uit Duitsland ooit de titel van betrouwbaarheid verdienden, maar ze diezelfde betrouwbaarheid de afgelopen jaren zijn verloren …