Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 18 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we de goedkope auto uitzwaaien, maar Renault en Toyota met iets leuks van vroeger komen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





- Flop: auto onder de 20.000 euro sterft uit

We hebben de prijslijst van Auto Review wel drie keer doorgespit op zoek naar nieuwe auto's voor een prijs onder de 20.000 euro. En vonden er - hou je vast - negen. Onder meer Dacia, Fiat en Toyota hebben nog wel een voorraad betaalbaar spul, al zitten er addertjes onder het gras.



- Flop: hoge marges op een Europese auto



Goedkope auto's zijn er dus al bijna niet meer, maar automerken malen er niet om. Vooral Europese merken slaan een indrukwekkend slaatje uit de verhoogde autoprijzen en boekten torenhoge winsten in 2022.



- Flop: Mercedes houdt te veel van China

Erst komt das Fressen, dann kommt die Moral. Een prachtig Duits gezegde, dat door Mercedes in de praktijk wordt gebracht. De Chinese automarkt is zo belangrijk dat de Duitsers niet piekeren over een eventuele boycot. Ach, ze zijn er tenminste wel eerlijk over.



+ Top: Toyota blaast heerlijk onderdeel nieuw leven in



Wat zien we daar op tekeningen van Toyota? Een heuse handbak! Die wordt speciaal ontwikkeld voor snelle hybride-modellen. Dag loeiende CVT, hallo rijplezier!



+ Top: Renault Avantime komt misschien terug

De Renault Avantime heeft haters en liefhebbers. Wij neigen toch naar de laatste groep en waarderen het dat de naam misschien terugkeert op de coupéversie van de Renault Austral. Maar Renault, daar moeten jullie dan wel iets speciaals van maken.

+ Top: autoverkopen stijgen flink

Ondanks de stijgende prijzen, gaat het best goed met de autoverkopen in april 2023. Die stegen met 35 procent, omdat de leveringsproblemen kleiner worden. Welk model staat op 1 en wat zijn de tops en flops?