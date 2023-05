Je raadt nooit wat tot nu toe de best verkochte auto van 2023 is

Wordt Volkswagen tegen Kia de strijd van 2023, onze eigen Rumble in the Jungle? Kia pakt de maand april, maar Volkswagen leidt nog steeds over heel 2023. Toch is het bestverkochte model van een ander merk.



Voor de meeste merken verloopt 2023 vergeleken met vorig jaar prima, de totale verkopen stegen met 35 procent. Het is nog altijd het gevolg van de leveringsproblemen van de afgelopen jaren; eindelijk kunnen de goed gevulde orderboeken worden omgezet in daadwerkelijke leveringen. Het is dan ook lastig om te voorspellen hoe de autoverkoop zich gaat ontwikkelen. De plannen van Rob Jetten om bpm op brandstofauto’s al in 2024 te verdubbelen, zullen niet helpen.

Maar eerst april 2023. De volgende 5 dingen vallen ons op in de autoverkopen:



1. Peugeot 208 bestverkochte auto april 2023

De top 5 is grotendeels hetzelfde als in maart 2023. De Tesla Model Y stond bovenaan, maar is in april uit de top 5 gevallen. De Peugeot 208, de bestverkochte auto van 2022, staat nu weer op 1. De modellen die de top 5 completeren zijn eveneens oude bekenden: de Kia Picanto, Opel Corsa, Volvo XC40 en Lynk & Co 01. Alleen de Picanto stond vorige maand niet in de top 5.



2. Tesla Model Y bestverkochte auto 2023

Ook deze maand moeten we het hebben over Lynk & Co, dat vergeleken met vorig jaar het aantal registraties meer dan verdubbelde. Er werden van januari t/m april 3595 modellen geregistreerd (2022: 1643). Alleen de Tesla Model Y doet het met een aantal van 3942 nog iets beter.

3. Strijd tussen Kia en Volkswagen duurt voort



Al voor het derde jaar op rij leveren Volkswagen en Kia een heerlijke strijd om de gunst van de Nederlandse koper. In 2021 won Volkswagen, vorig jaar Kia. 2023 is opnieuw spannend. In april is Kia de nummer 1, met 3052 registraties. Volkswagen volgt met 2752. Maar in heel 2023, heeft Volkswagen 11.589 auto’s op kenteken gezet en is Kia de nummer 2 met 10.138 registraties.



4. Luxesegment profiteert niet

Kijken we naar de allerduurste auto’s, dan houden vermogende Nederlanders de hand op de knip. Zowel de aantallen van Aston Martin (van 14 naar 12), Bentley (van 64 naar 48) als Lamborghini (van 21 naar 12) daalden. Ferrari verkocht één auto meer: 33 in plaats van 32. Daar zit nog geen Purosangue bij, maar die wordt wel elk moment in Nederland verwacht. Rolls-Royce wist acht kopers tot een handtekening te verleiden, eveneens eentje meer dan vorig jaar.



5. Peugeot vs. Renault: Franse broedertwist

Nog zo’n interessant gevecht: de Franse derby tussen Peugeot en Renault. Het staat 7633 tegen 7347, in het voordeel van Peugeot. Renault verkocht ruim 40 procent meer auto’s dan vorig jaar, met de Clio (1808 registraties) en Megane E-Tech (1762) als bestsellers. Bij Peugeot is de 2008 (2085) na de 208 (3375) het meest populair. Het verschil is dat Renault zijn successen meer uitsmeert over verschillende modellen, terwijl bij Peugeot de 208 en 2008 het leeuwendeel voor hun rekening nemen.

Top 5 merken in april 2023



Kia 3052 Volks­wagen 2762 Peugeot 1936 Toyota 1899

Renault 1874

Top 5 modellen april 2023