Grote kans dat de motor van jouw Peugeot, Opel of Citroën wordt getest voor e-fuels

Elektrische aandrijflijnen hebben de toekomst, maar ook voor verbrandingsmotoren is nog plek dankzij de EU-uitzondering voor e-fuels. Ook Stellantis zwicht voor de chames van e-fuels en test de nieuwe brandstof op een heleboel motoren.



E-fuels zorgen voor een duidelijke tweestrijd in de autowereld. Zo vindt Volkswagen-CEO Thomas Schäfer e-fuels onzin en ‘onnodig lawaai’, terwijl merken als Porsche en Toyota er wel brood in zien. Nu voegt ook Stellantis zich bij de laatstgenoemde groep. Het enorme autoconcern dat onder andere merken als Peugeot, Opel, Jeep, Fiat, Alfa Romeo en Citroën in zijn portfolio heeft, is begonnen met uitgebreide tests met de brandstof.

Benieuwd of e-fuels een succes worden?

28 motoren getest met e-fuels

Stellantis voert deze testen uit met maar liefst 28 van de motoren die auto’s binnen hun bedrijf gebruiken. Grote kans dus dat ook de motor van jouw Peugeot, Opel of Citroën op de proef wordt gesteld. De tests die Stellantis uitvoert richten zich op verschillende aspecten van de reactie van motoren op e-fuels. Daarbij werden belangrijke zaken als vermogen, betrouwbaarheid en natuurlijk uitlaatemissies gemeten.

Huidige verbrandingsmotoren milieuvriendelijker maken

Het feit dat Stellantis e-fuels zo uitgebreid test, laat zien dat ze geloven in de potentie van de brandstof om de CO2-uitstoot van auto's drastisch te verminderen. Volgens Stellantis kunnen e-fuels vooral nuttig zijn om het al bestaande wagenpark - auto's die nog beschikken over verbrandingsmotoren - milieuvriendelijker te maken.

“We staan achter de elektricificering van onze merken, maar we moeten ook manieren vinden om de emissies te verlagen voor de 1,3 miljard auto’s die momenteel rondrijden met een verbrandingsmotor. Door ervoor te zorgen dat onze Stellantis-motoren klaar zijn voor e-fuels, bieden we nog een hulpmiddel in de strijd tegen de opwarming van de aarde”, aldus Stellantis-CEO Carlos Tavares.

Geen voorstander van puur elektrisch

Het is geen enorme verrassing dat Stellantis een van de merken is die op zoek is naar alternatieven voor elektrische aandrijflijnen en dus geïnteresseerd is in e-fuels. Tavares heeft eerder al aangegeven geen voorstander te zijn van een maatschappij met alleen maar elektrische auto’s.

De topman gaf aan dat de keuze voor puur elektrisch niet door de autoproducenten maar door de politiek werd gemaakt. Hij sprak zelfs over een ‘maatschappelijk probleem’ dat zich gaat vormen als merken zich puur richten op elektrische aandrijflijnen. Volgens Tavares worden de productiekosten van auto’s namelijk zo duur dat de ‘middenklasse’ zich over een tijd geen nieuwe auto meer kan veroorloven.