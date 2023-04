Ken je deze 7 auto's uit 1999 nog?

In 1999 werd massaal meegezongen met de Vengaboys, waren compacte mpv’s als de Opel Zafira en Citroën Xsara Picasso niet aan te slepen, bleef je thuis voor Big Brother en werd gevreesd voor een allesvernietigende millenniumbug.

Autojaar 1999

Vierentwintig jaar: het lijkt niet eens zo heel lang. Tot je jezelf in de spiegel bewondert en vergelijkt met een oude foto uit de plakboeken. Datzelfde geldt voor al het wereldnieuws en de nieuwe auto’s die in 1999 de revue passeerden. Wat met name opvalt, is hoe merken en concerns inmiddels afgeslankt of zelfs geheel verdwenen zijn. Daimler en Chrysler hadden een huwelijk dat piepte en kraakte, maar waren nog bij elkaar. Volvo en Jaguar en waren onderdeel van Ford, terwijl BMW de leiding had bij Rover en Land Rover. Ondertussen zuchtten Opel en Saab onder het juk van General Motors. Aan het einde van 1999 hoorde je iets nieuws op de radio: de Top 2000, een eenmalige lijst met de mooiste nummers van de eeuw.



1. Audi A2

Sommige auto’s moeten even rijpen. De Audi A2 was zijn tijd eigenlijk ver vooruit, met zijn design, zijn carrosserie van lichtgewicht aluminium en zijn zeer zuinige motoren. Twee beroemde ontwerpers bemoeiden zich met de auto, Luc Donckerwolke en Peter Schreyer. Als rechtgeaard milieuactivist kun je je prima in deze creatie verplaatsen. Ga maar na: voorzien van de ultrazuinige 3L-dieselmotor, verbruikt hij 3,0 l/100 km (1 op 33,3).

De A2 had al een start-stopsysteem (dat na 4 seconden stilstand de motor automatisch uitschakelde) en woog nog geen 1000 kilo. Ook de extra smalle banden droegen bij aan het lage verbruik. Autojournalisten vonden in die tijd een auto per definitie slecht als je er niet driftend mee door alle soorten bochten kon denderen. De meeste mannen waren het derhalve eens: die Audi A2 ziet er best geinig uit, maar rijdt verschrikkelijk. Maar zie hem staan in 2023, met een design dat nog altijd zo fris is als een hoentje. We zijn vele bosbranden, hittegolven, overstromingen en andere klimaatrampen verder en een lage CO2-uitstoot is tegenwoordig topprioriteit. De A2 profiteert en beweegt zich heel langzaam naar een klassiekerstatus …



2. BMW X5

Tegenwoordig kunnen we ons geen wereld zonder suv’s voorstellen, in 1999 was de BMW X5 nog een exoot. Tot die tijd was de Range Rover dé auto voor mensen die graag in alle luxe hun landgoed wilden omploegen. Maar er wérd tenminste nog geploegd. De BMW X5 was wel robuust, maar geen mens haalde het in zijn hoofd om er rare fratsen mee uit te halen.

Al kon dat best, want als eigenaar van Land Rover, kon BMW schaamteloos gebruikmaken van de degelijke Britse 4WD-techniek. BMW hoefde zo niet zelf ‘das Rad’ uit te vinden. Met de aanval van de Duitsers, veranderde het imago van de dure suv. Terreinvaardigheden deden er niet meer toe, en het adellijke imago maakte plaats voor schaamteloosheid van de nouveau riche. Voetbalvrouwen en makelaars sloten de X5 meteen in de armen. Zowel in de VS als in Europa werd het een doorslaand succes. Niet in de laatste plaats vanwege zij rijeigenschappen; de BMW X5 reed bijna net zo sportief als een gewone sedan uit München.

3. Citroën Xsara Picasso

De erfgenamen van Pablo Picasso ontvingen eind vorige eeuw welwillend een delegatie van Citroën. Die hadden een vraag: of ze de naam en de handtekening van hun (groot)vader mochten gebruiken voor een nieuw model, de Xsara Picasso. Dat mocht, al lagen de Picasso-kids flink met elkaar overhoop. Kleindochter Marina vond dat de naam van haar opa werd misbruikt voor een ordinaire auto, maar buitenechtelijke zoon Claude vond het prima dat een brave gezinsauto werd vernoemd naar zijn extravagante vader.



Het exacte bedrag van de deal werd niet bekendgemaakt, maar naar verluidt heeft tegenstribbelende Marina het grootste gedeelte van het Citroën-geld gekregen ... Inmiddels is de mpv vrijwel uitgestorven en heeft Citroën de beroemde naam aan de wilgen gehangen. De suv-modellen heten tegenwoordig Aircross. Met zo'n nietszeggende naam hebben ze in Parijs in elk geval geen last van kibbelende erfgenamen.

4. Honda S2000

Honda kwam in 1999 met twee gedurfde modellen. De HR-V stond bekend om zijn lage uitstoot. Maar net als de Audi A2, was dat voor de meeste mensen geen reden om er eentje aan te schaffen. In Nederland kozen in topjaar 2000 slechts 615 mensen voor een HR-V. Dieselmotoren waren niet beschikbaar – toen fronste men de wenkbrauwen en werd dat als minpunt genoteerd.

Het andere model behoort tot de fine fleur van de doorgaans toch al indrukwekkende Honda-techniek. De Japanners verrasten met de S2000, die bijna 25 jaar later hard op weg is om een klassieker te worden. De ingrediënten zijn om te zoenen: een hoogtoerige tweeliter viercilinder zonder turbo, een heerlijk schakelende versnellingsbak, achterwielaandrijving en een laag gewicht. Het specifieke vermogen van de Honda S2000 bedroeg 120 pk per liter, iets wat liefhebbers elkaar gretig doorvertelden terwijl ze naar de eerste uitzending van de Top 2000 luisterden. De S2000 was niet goedkoop, maar wist in de tien jaar waarin hij in productie was 110.000 kopers te enthousiasmeren. Niet slecht voor een nichemodel.

5. Skoda Fabia

Skoda nam een wijs besluit: het kwam met een eigen versie van de Volkswagen Polo, die Fabia werd gedoopt. Vrijwel alle techniek, op een paar motorvarianten na, werd van de grote broer uit Wolfsburg overgenomen. De Fabia was in die tijd nog aanzienlijk goedkoper dan de Polo en werd gepresenteerd op de IAA in Frankfurt.

Een aantal mensen kreeg daar niets mee van deze spring-in-'t-veld, omdat ze opgesloten zaten in een huis in Almere. Niet het Huis van Bewaring, maar het Big Brother-huis. Ideetje van John de Mol. Camera’s erbij, beetje onrust stoken her en der, en maar kijken wat er gebeurt. Hier en daar klonk hoongelach: zo'n programma is minstens zo saai als het uiterlijk van de eerste Skoda Fabia. Wie gaat er kijken naar een programma waarin niets gebeurt? Nou, vrijwel iederéén. Ruud ‘laat je niet gek maken’ werd beroemd dankzij Big Brother, maar wie weet nog hoe de winnaar heet?

6. Ferrari 360

Vlak voor de millenniumwisseling kwam de Ferrari 360 op de markt. Er waren drie versies: de Modena (coupé), de Spider (cabriolet) en de Challenge Stradale (een raceversie waarmee je ook op de openbare weg mocht). Naamgever van de 360 is de 3,6-liter V8, die goed was voor 400 pk. Natuurlijk is een nieuwe Ferrari altijd groot nieuws, maar toch waren liefhebbers wel een klein beetje teleurgesteld. De 360 beschikte over maar 19 pk meer dan zijn voorganger, de F355. Hij werd in 2004 opgevolgd door de beroemde F430 met een motorinhoud van … 4,3 liter. Over de vermogensstijging had men geen klachten meer: de F430 kreeg 75 pk extra. Daar kun je wél mee aankomen bij je vrienden tijdens de vrijdagborrel in de enoteca.

We pakken nog een Italiaans model mee dat niet aan de verwachtingen voldeed. Lancia kwam in 1999 met de Lybra. Tegenwoordig koop je voor een prikkie een net exemplaar met een onverwoestbare vijfcilinder, maar in 1999 wilde niemand een Lybra. Hij deelde zijn onderstel met de succesvolle Alfa Romeo 156, maar kon deze auto in geen enkel opzicht naar de kroon steken. Niet met zijn uiterlijk en al helemaal niet met zijn verkoopcijfers.

7. Opel Zafira



Zo populair als de suv nu is, zo gewild was de mpv in 1999. Renault was de rage gestart met de Mégane Scénic, en naast Citroën volgde ook Opel het voorbeeld. Met hun suv-modellen proberen merken zich tegenwoordig van hun stoerste kant te laten zien, maar een mpv was vooral praktisch. Daarom lichtte Opel trots het Flex7-concept uit, een verzamelterm voor tal van slimmigheden in het interieur. De Zafira had een derde zitrij, die in de laadbodem worden geklapt. De stoelen in het midden konden afzonderlijk worden verschoven én in de laadvloer worden opgeborgen. Dat was toen heel bijzonder, het was nog gebruikelijk dat je de banken verwijderde als je de volledige bagageruimte nodig had. Een omslachtig klusje. Opel bedacht het Flex7-concept overigens niet zelf. Dat deed Porsche voor hen.

Als eigenaren van de Zafira na alle interieurverbouwingen met kinderen, verhuisdozen of schoonmoeders op pad gingen, hadden ze grote kans dat ze Mambo No 5 op de radio hoorden. Dat was de bestverkochte single van 1999, gevolgd door We’re Going To Ibiza van de Vengaboys. Wij geven de voorkeur aan Prince. Die schreef in 1982 al een nummer over 1999, dat nog altijd zeer populair is en op 827 stond in de Top 2000 van 2022.



12 andere belangrijke gebeurtenissen in 1999