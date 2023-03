Ken je deze 7 auto's uit 2008 nog?

In 2008 valt de eeuwenoude Amerikaanse bank Lehman Brothers om. Het is een gevolg van de wereldwijde kredietcrisis die iedereen in zijn portemonnee voelt. Het weerhoudt Rolls-Royce er niet van om de Phantom Coupé te presenteren, een auto waarvoor je in Nederland ook een riante eengezinswoning kunt kopen.





Rolls-Royce Phantom Coupé

De door een V12 aangedreven en 5,6 meter lange Rolls-Royce Phantom Coupé is de eerste coupé van Rolls-Royce nadat het in 1982 afscheid had genomen van de Corniche Coupé. Achter de majestueuze grille ligt een motorblok met een inhoud van 6,75 liter. Het bijbehorende persbericht vermeldt een vermogen van 453 pk – de traditie van Rolls-Royce om ‘toereikend’ te antwoorden op de vraag hoeveel pk een bepaald model van het merk heeft, ligt achter ons.

Het koppel komt uit op 720 Nm. Van 0 naar 60 mijl per uur (97 km/h) kost je slechts 5,6 seconden. Dat is gezien het leeggewicht van bijna 2,6 ton behoorlijk indrukwekkend. Net als zijn prijs overigens, die ruim een half miljoen euro bedraagt.

Hyundai Genesis Coupé

De Hyundai Genesis Coupé is geen kleurloos stadsautootje zoals de Hyundai Atos, maar een gespierde sportcoupé met achterwielaandrijving. Hij is vooral bedoeld voor de Amerikaanse markt, maar komt toch naar Europa. De basisversie wordt aangedreven door een tweeliter turbobenzinemotor met 213 pk. Later maakt ook de dikkere 3.8 V6 met 303 pk de oversteek. Die rijdt zomaar 240 km/h.

Ondanks het vermakelijke rijgedrag en het feit dat betaalbare sportauto’s met achterwielaandrijving en meer dan 300 pk niet bepaald voor het oprapen liggen, wordt de nog geen 50.000 euro kostende Hyundai Genesis Coupé in ons land geen succes. In Nederland zijn slechts enkele tientallen exemplaren verkocht. De naam Genesis heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het luxemerk van Hyundai.

Kia Soul

Met zijn hoog geplaatste achterlichten, 'zwevende' dak en scherpe lijnen is de Kia Soul een opvallende verschijning. Naar verluidt had ontwerper Michael Torpey een wild zwijn voor ogen toen hij de Soul ontwierp. Het dier staat voor kracht en stabiliteit, schijnt zijn gedachte te zijn geweest. We kunnen het hem niet vragen, want de designer overlijdt in 2020 op 48-jarige leeftijd.

Bij zijn marktintroductie rijdt de Kia Soul op benzine of diesel, in beide gevallen ligt er een 126 pk sterke 1,6-liter motor onder de kap. De volgende generatie Kia Soul komt in Nederland alleen als elektrische auto op de markt. Deze Kia e-Soul maakt nog steeds deel uit van het huidige Kia-aanbod en ziet er minstens zo apart uit als het origineel.

Mercedes GLK

Voordat de nieuwe Mercedes GLK in de showroom staat, is hij te zien in de filmversie van Sex and the City. In de gelijknamige televisieserie die tussen 1998 en 2004 op het scherm komt, worden de belevenissen van vier vriendinnen in Manhattan belicht. Een van die vriendinnen - zakenvrouw Samantha Jones, de dame op de foto - heeft in de film een hagelwitte GLK.

Mercedes omschrijft het duo in het bijbehorende persbericht als 'onweerstaanbaar'. Gezien het losbandige seksleven van femme fatale Samantha klopt dat wel, maar de hoekig gelijnde GLK (Geländewagen Luxus Kompaktklasse) is altijd een muurbloempje gebleven. In Nederland weet hij ruim 1700 mensen te verleiden tot aanschaf. Ter vergelijk: Volvo verkoopt op zijn dooie akkertje bijna 12000 exemplaren van zijn eerste generatie XC60 die eveneens in 2008 op de markt komt.

Toyota iQ

Tijdens de Autosalon van Genève van maart 2008 trekt Toyota het doek van de nieuwe iQ. Beter gezegd: het doekje, want de Toyota iQ is nog geen drie meter lang. Toyota noemt de iQ een '3+1'. De truc zit hem in de voorste passagiersstoel. Omdat een echt dashboardkastje ontbreekt (in plaats hiervan heb je een etui die met klittenband vastzit en dus verwijderd kan worden), kun je die extra ver naar voren schuiven. Hierdoor krijgt de persoon achter de passagiersstoel meer beenruimte.

Ondanks zijn kleine formaat rijdt de Toyota iQ heel volwassen. Achter het stuur heb je niet het idee in een klein wagentje te rijden. Totdat je straatje moet keren, want de draaicirkel is belachelijk klein. Er is een iQ 1.0 met 68 pk, een 1.3 met 98 pk en zelfs kortstondig een 1.4 diesel met 90 pk. Hoe innovatief de iQ ook is, een succes wordt het niet. De relatief hoge aanschafprijs heeft hier vast iets mee te maken.

Alfa Romeo Mito

De Alfa Romeo Mito zou eerst Junior heten. Maar het wordt Mito (officieel: MiTo), een samentrekking van Milaan en Torino (Turijn), de plaatsen waar het Alfaatje op basis van de Fiat Grande Punto werd ontworpen respectievelijk van de band loopt. Wij hebben dat vanwege de historische waarde van 'Junior' altijd jammer gevonden, maar Alfa Romeo zegt dat de voorwielaangedreven Mito in het Italiaans ook nog eens 'mythe' betekent. Dat is de kleine Alfa tot op heden niet geworden.

Het unique selling point van de Alfa Mito is de DNA-schakelaar. Hiermee kan de bestuurder drie verschillende afstellingen van het onderstel kiezen: dynamic, normal en all wheater. De beloofde 240 pk sterke Mito GTA is nooit gekomen, de sterkste versie is de Mito QV 1.4 Turbo met 170 pk. De afkorting QV staat voor Quadrifoglio Verde, een aanduiding die gelukkig wel historisch verantwoord is.

Volkswagen Golf VI

Reikhalzend wordt naar de nieuwe Volkswagen Golf uitgekeken. Maar al snel is het stil. Want de Golf VI lijkt wel erg op zijn voorganger. Sterker: hij is er grotendeels technisch op gebaseerd. Critici spreken dan ook over een ingrijpende facelift in plaats van een nieuwe Golf zoals Volkswagen zelf doet.

Gelukkig is het interieur een ander verhaal. Het interieur doet veel hoogwaardiger aan en laat overeenkomsten zien met dat van de duurdere Passat, zoals het modernere infotainment. Volkswagen levert de Golf VI met de keuze uit verschillende TSI-benzine- en TDI-dieselmotoren. Vermeldenswaardig is de nieuwe 1.6 TDI van de Golf Bluemotion die volgens Volkswagen gemiddeld ruim 1 op 26 rijdt.

Al na ruim vier jaar presenteert Volkswagen de zevende generatie Golf waarmee het min of meer alsnog schoorvoetend toegeeft dat de Golf IV inderdaad niet meer dan een facelift van zijn voorganger is.

