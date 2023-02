In deze 7-persoons auto betaal je het minst per zitplaats

De vraag hoeveel geld je per zitplaats betaalt, wordt gek genoeg niet vaak gesteld door consumenten die op zoek gaan naar een nieuwe auto, bijvoorbeeld een 7-persoons auto. Wij deden het voor de verandering wel en zagen grote verschillen bij een 7-persoons auto. Zo komt het voor dat je zomaar 15.000 euro pér stoel moet aftikken! Maar het kan ook stukken goedkoper.

Een prijs van 15.000 euro per stoel klinkt als gekkenwerk. Een beroemde klassieker als de Lounge Chair uit de jaren 50 van de Amerikaanse ontwerpers Charles en Ray Eames is nog goedkoper en die is al peperduur. En die stoel kun je in ieder geval in de huiskamer zetten. Dat wordt met een autostoel lastiger, of je moet bijvoorbeeld een vroegere Renault Espace hebben die uitneembare stoelen heeft.

Toch geven mensen doodleuk 10.000 euro aan een autostoel of zitplaats uit. De genoemde prijs van 15.000 euro geldt voor de nieuwe Volvo EX90. Deze 7-zits suv is er vanaf 102.495 euro. Een smak geld, vooral als je bedenkt hoeveel je per stoel betaalt.

32 volwassen mannen bij elkaar

Voor die 15.000 euro per zitplaats krijg je natuurlijk ook heel veel auto. Wat heet: de elektrische Volvo EX90 weegt maar liefst ruim 2800 kilo. Dat is pak hem beet het gemiddelde gewicht van 32 volwassen mannen bij elkaar.

Dat het ook anders kan, bewijst de 7-zits auto van Dacia, de Dacia Jogger. De nieuwe Dacia Jogger Hybrid 140 is er vanaf 29.650 euro. Dan betaal je dus 4235 euro per stoel. Als je bij die bekende Zweedse woongigant een stoel met een dergelijk prijskaartje ziet, loop je alsnog snel voorbij, maar bij Dacia krijg je er ook een auto bij die de favoriete auto van 2022 van collega Gert Wegman is.

Bijna tien ruggen



Een ander voorbeeld is de Kia EV6. Voor die 5-persoons elektrische auto betaal je bijna 10.000 euro per zitplaats (de Kia EV6 is er vanaf 48.995). Vooral als middelste persoon op de achterbank moet je er niet aan denken dat jouw 'zitplaats' bijna tien ruggen gekost heeft, want zoals bij veel 5-persoons auto's zit je hier niet het comfortabelst. Voor een lagere stoelprijs kun je beter de eveneens elektrische Nissan Leaf aanschaffen. Dan tik je namelijk net 7000 euro per stoel/zitplaats af. De elektrische MG4 laat zien dat het nog goedkoper kan door 'slechts' 6100 euro per zitplaats te rekenen.

Torenhoge prijzen

Alle gekheid op een stokje: bij de bovengenoemde voorbeelden krijg je natuurlijk niet alleen vijf of zeven stoelen/zitplaatsen overhandigd. Er zit een hele auto met allerlei technologie en elektronica omheen. Maar het zet wel de vaak torenhoge prijzen van nieuwe auto's in een ander perspectief.

Juist dat je in een auto kunt zitten en vervoerd kunt worden, is de belangrijkste reden om een auto aan te schaffen, lijkt ons. Dan ga je toch anders tegen zaken aankijken als je bijna 8300 euro voor een zitplaats moet neertellen zoals in de door ons geteste Mitsubishi ASX of net 3000 euro in het geval van de goedkoopste nieuwe auto van Nederland, de Mitsubishi Space Star.