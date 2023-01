Mitsubishi ASX (2023) review: deze compacte suv kan jou overtuigen geen Renault Captur te kopen

De nieuwe Mitsubishi ASX is een regelrechte kopie van de Renault Captur. Die behoort tot de populairste compacte suv modellen van ons land. Lukt het de Mitsubishi ASX om consumenten over de streep te trekken of melden ze zich bij de Renault-dealer?

Wat is er opvallend aan de nieuwe Mitsubishi ASX?

Wat direct opvalt, is dat de nieuwe Mitsubishi ASX als twee druppels water op de Renault Captur lijkt. De wieber van Renault (gezien het formaat van het logo kun je nauwelijks spreken van een wiebertje zoals vroeger) heeft plaatsgemaakt voor de drie geschakelde diamanten van Mitsubishi. Over bijna de volle breedte van de achterklep staat nu de naam Mitsubishi uitgespeld.

Vanwege de alliantie die Renault, Nissan en Mitsubishi hebben, mocht laatstgenoemde de Captur gebruiken als opvolger voor de huidige Mitsubishi ASX die inmiddels aardig op leeftijd is. De meerdere facelifts die het model heeft ondergaan, veranderen hier niets aan.

Zonder de nieuwe Mitsubishi ASX had het Japanse automerk Europa de rug toegekeerd. Halverwege 2020 kondigde Mitsubishi aan dit te gaan doen vanwege het geringe succes van zijn modellen alhier. Een jaar later bedacht Mitsubishi zich. Het vertelde zelfs in 2023 twee nieuwe modellen te introduceren. De nieuwe Mitsubishi ASX is hiervan de eerste. Het tweede model is de nieuwe Mitsubishi Colt, op basis van de Renault Clio.

Wat is goed aan de Mitsubishi ASX?

Als je dan toch een compacte suv kopieert, neem dan een goede compacte suv. Dat heeft Mitsubishi gedaan. Daarmee is de Mitsubishi een heel prettige compacte suv. Met voldoende comfort, prima stoelen voorin, redelijk wat ruimte op de achterbank (al moet je om hier te komen wel door een betrekkelijk kleine deuropening) en een in zijn klasse behoorlijke bagageruimte.

De Mitsubishi ASX 1.3 DI-T waarin ik reed, is met 160 pk behoorlijk vlot. Een vrachtwagen inhalen, is zo gepiept. De zeventraps automaat (er is ook een versie met handbediende zesbak, maar dan lever je wel 20 pk in) schakelt bij een normale rijstijl soepel en nauwelijks merkbaar op. Verder stuurt de Mitsubishi ASX direct genoeg om ook de wat sportievere bestuurder tevreden te houden.

Ook de techniek van de Mitsubishi ASX komt van de Renault Captur. Mitsubishi levert de Mitsubishi ASX met benzinemotor, als mild hybrid, als full hybrid en als plug-in hybrid. Genoeg keuze dus.



Wat kan beter aan de Mitsubishi ASX?

Hoe prettig de nieuwe Mitsubishi ASX ook rijdt, als-ie een eigen design had gehad, was dat leuker geweest. Je ziet nu toch vooral een Renault Captur. Maar zoals gezegd: zonder de nieuwe Mitsubishi ASX was Mitsubishi van het Europese toneel verdwenen en hadden de huidige ASX-rijders die hun model trouw willen blijven op zoek moeten gaan naar een andere nieuwe compacte suv.

Iets wat ik persoonlijk jammer vind, is dat handgrepen in het interieur ontbreken. Dat zie je ook bij andere automerken. Noem me een zeurpiet, maar ik vind het fijn als ik mij als passagier soms ergens aan kan vasthouden. Bovendien kun je aan de handgrepen achterin je jas hangen. En nu we toch op de achterbank zijn aanbeland: een beetje meer hoofdruimte in de Mitsubishi ASX zou ook welkom zijn.

Is de nieuwe Mitsubishi ASX duurder dan de Renault Captur?

Welke compacte suv duurder is, de Mitsubishi ASX of de Renault Captur, is natuurlijk de hamvraag. Als twee auto's nagenoeg identiek zijn, neem je uiteraard de goedkoopste. Of toch niet? Het antwoord vind je in het onderstaande bericht over de prijzen en uitvoeringen van de Mitsubishi ASX:

Wat vind ikzelf van de Mitsubishi ASX?

Wie op zoek is naar een compacte suv en een nieuwe Mitsubishi ASX aanschaft, geef ik groot gelijk. Zodra ik achter het stuur zat, voelde ik me thuis. Dat is natuurlijk niet zo gek want ook het interieur is een kopie van dat van de Captur, maar dat mag de pret niet drukken. De Mitsubishi ASX is een gebruiksvriendelijke allemansvriend die niks echt verkeerd doet. Of neem je toch de Captur?

De Mitsubishi ASX heeft mijn persoonlijke voorkeur. Omdat ik nu eenmaal een zwak heb voor de underdog maar ook omdat ik het serviceniveau van Japanse automerken wat hoger heb zitten. En die twee jaar extra garantie zie ik ook wel zitten.