Kia Niro HEV goedkoper dan Renault Austral Hybrid, maar deze hightech optie moet je missen

Het is een geweldige tijd om een hybride suv te kopen, want de nieuwe aandrijflijnen van Renault, Kia, Nissan en Toyota zijn technologische kunstwerkjes. Maar goede kunst is nooit goedkoop …

Renault Austral Hybrid

Nogal wiedes dat een hybride suv duurder is dan een suv met een simpele benzinemotor en een handbak. De elektromotor(en), het batterijpakket en de oranje hoogspanningskabels moeten ook betaald worden. In het geval van de nieuwe Renault Austral hebben we het over een meerprijs van 4000 euro. Daar krijg je een lager verbruik, een hoger vermogen en het comfort van een automatische transmissie voor terug. Voor deze prijsvergelijking kiezen we voor een hightech uitrusting - geheel in lijn met de onderhuidse techniek. Renault werkt trouwens nog met een handige optielijst, terwijl je bij de andere merken wordt gedwongen een duurdere uitvoering te kopen.

We bestellen elke auto met onze vier wensen: adaptieve cruise control, een navigatiesysteem, adaptieve cruise control, een 360-gradencamera en een elektrische achterklep.

Renault Austral Hybrid (hybride, 200 pk, 205 Nm)

Techno-uitvoering - 42.980 euro

Adaptieve cruisecontrol - 795 euro

Navigatiesysteem - standaard

360-gradencamera - 795 euro

Elektrische achterklep - 495 euro

Totaalprijs: 45.065 euro

Duurder – Nissan Qashqai e-Power

De benzinemotor van de Nissan Qashqai e-Power werkt als permanente generator voor de elektromotor. Vanaf 43.790 euro koop je zo’n unieke hybride, maar voor een eerlijke vergelijking met de Austral, moet je de Tekna-uitvoering hebben. Dan ben je iets duurder uit, maar Nissan strooit de laatste tijd met kortingen, dus vergelijken loont.

Nissan Qashqai e-Power (hybride, 190 pk, 330 Nm)

Tekna-uitvoering - 45.890 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Navigatiesysteem - standaard

360-gradencamera - standaard

Elektrische achterklep - standaard

Totaalprijs: 45.890 euro

Goedkoper: Toyota Corolla Cross Hybrid



Eerst de Toyota Corolla Cross review, nu een prijsvergelijking. De Corolla Cross wordt aangedreven door Toyota’s nieuwste hybride aandrijflijn. Dat maakt de gezinsauto 197 pk sterk. Prijzen beginnen bij 37.995 euro. Adaptieve cruisecontrol is standaard, maar om onze hightech­honger te stillen, moet je de meest luxe versie bestellen.

Toyota Corolla Cross Hybrid (hybride, 197 pk, 206 Nm)

Launch Edition-uitvoering - 44.995 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Navigatiesysteem - standaard

360-gradencamera - standaard

Elektrische achterklep – standaard

Totaalprijs: 44.995 euro

Goedkoper: Kia Niro HEV

Nederland houdt van de Kia Niro. Dat is voor een deel te danken aan zijn basisprijs van 31.995 euro. Zelfs de allerduurste uitvoering van 41.095 euro is in dit gezelschap goedkoop te noemen. Kia is net als Toyota gul met veiligheids­systemen, maar opvallend genoeg is een 360-gradencamera niet leverbaar. Verbeterpuntje.

Kia Niro HEV (hybride, 141 pk, 265 Nm)