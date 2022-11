Nederlandse autokoper gaat in onzekere tijden voor deze 6 zekere automerken

In oktober 2022 verkochten de Nederlandse dealers 20 procent meer auto’s dan een jaar eerder. Wat opvalt als je naar de top 6 kijkt, is dat de Nederlandse autokoper in deze onzekere tijden voor zekere keuzes gaat.

De statistieken van Bovag en RDC laten zien dat er afgelopen oktobermaand 28.992 nieuwe auto’s zijn verkocht. In 2021 waren dat er nog 24.240. Leuk die 20 procent groei, maar de autoverkopen zijn nog niet terug op het niveau van vóór de coronapandemie. In oktober 2019 gingen er nog 34.101 nieuwe auto’s over de Nederlandse dealerdrempels.

Merken met topgaranties in top verkoopstatistieken

Nemen we de top 6 in de lijst met bestverkochte merken onder de loep, dan zien we een tendens naar zekere keuzes. Op 1 staat Toyota met 2944 registraties, wat neerkomt op een marktaandeel van ruim 10 procent. Toyota is van oudsher een merk dat bekendstaat om zijn betrouwbaarheid en sinds kort wordt dat onderstreept door een fabrieksgarantie van maar liefst 10 jaar. Nummer 2 Kia is ook behoorlijk gul met garantie: 7 jaar lang met een maximum van 150.000 kilometer. Over de eerste 3 jaar geldt trouwens geen kilometerbeperking.



Ook vertrouwde Europese merken doen het goed

Op de posities 3 tot en met 5 zien we oude vertrouwde Europese merken. Nummer 3 Volkswagen heeft de afgelopen decennia talloze bestsellers op de markt gebracht en tegenwoordig biedt het Duitse merk – naar Europese maatstaven – een redelijk riante fabrieksgarantie van 4 jaar – zonder kilometerbeperking.



Staat jouw favoriete model hoog in de verkoophitparade?

De nummers 4 Renault en 5 Opel doen niet mee aan de trend om de garanties te verlengen. Op de meeste Renaults krijg je maar 2 jaar fabrieksgarantie (zonder km-beperking), maar voor de Renault Espace en Renault Talisman hanteert het merk 3 jaar of 150.000 kilometer. Op een nieuwe Opel krijg je 2 jaar fabrieksgarantie zonder beperkingen. Punt.

Nummer 6 op de lijst is Hyundai (1639 stuks). Een duik in voorwaarden leert dat je 5 jaar lang een beroep op de fabrieksgarantie kunt doen, waarbij het niet uitmaakt hoeveel kilometers de auto gereden heeft.

Autoverkopen merken oktober 2022

Toyota (2.944) Kia (2.824) Volkswagen (2.517) Renault (1.829) Opel (1.705) Hyundai (1639)

Autoverkopen modellen oktober 2022



In de lijst met bestverkochte modellen van oktober staat een Opel op 1, de Corsa. Dat was even geleden … Er staan twee auto’s in de modellen-top 6 waarvan het merk niet bij de 6 bestsellers hoort: de Volvo XC40 en de Peugeot 208. Maar dan hebben we het wederom over twee vertrouwde Europese namen.